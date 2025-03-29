Бизнес-обзор: «Нэфис Косметикс» увернулся от иска о банкротстве, «Элекон» утвердил миллиардные дивиденды

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 54-я

Фото: Реальное время

На этой неделе производитель бытовой химии «Нэфис Косметикс» избежал иска о банкротстве, пойдя на мировую с челнинской компанией. Заявление грозят подать еще против одной известной фирмы — «Кварт» бывшего зятя главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина Тимура Зайнутдинова. Тем временем акционеры «Элекона» утвердили выплату 2,99 млрд рублей в качестве дивидендов. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».

«Нэфис Косметикс» избежал иска о банкротстве

О своем намерении подать иск о банкротстве крупного производителя бытовой химии «Нэфис Косметикс» в начале марта заявило челнинское ООО «ДревТорг», которое специализируется на оптовой торговле. Причина — долг в 8,8 млн рублей по договору поставки от 29 мая 2023-го.

Сначала «ДревТорг» требовал у «Нэфиса» 16,8 млн рублей — именно такие требования содержались в иске, который челнинская компания подала в Арбитражный суд Татарстана в ноябре прошлого года. Позже сумма была снижена в два раза. Не дожидаясь решения, «ДревТорг» решил обанкротить производителя бытовой химии.

В итоге все закончилось мировым соглашением, которое 25 марта утвердил арбитраж. По нему «Нэфис Косметикс» должен заплатить челнинцам 8,8 млн рублей долга и 100 тыс. рублей расходов за услуги их представителя до 10 апреля. При этом «ДревТорг» отказался от взыскании неустойки в размере 1,1 млн рублей, а «Нэфис» — от встречных требований на на 290 тыс. рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Стороны не имеют никаких имущественных претензий, как в части основных, так и в части дополнительных обязательств, возникших у Сторон друг к другу за период с 29.05.2023 по 13.03.2025 в рамках договора №3005/23 от 29.05.2023, — говорится в определении арбитража. В связи с этим, сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о признании «Нэфис Косметикс» банкротом было аннулировано.

Напомним, выручка АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых) — в 2023 году составила 21,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1,1 млрд. Производитель бытовой химии и до этого попадал под банкротные иски — по разу в 2016-м, 2017-м и 2023-м, а также дважды в 2018-м. Ни один не дошел до окончательного решения, в том числе арбитраж трижды возвращал заявления.

Самарский ремонтник возглавил предприятие холдинга «Таграс»

В компании, которая входит в нефтесервисный холдинг «Таграс», сменился директор. Речь идет об альметьевском ООО «РемСервисТранспорт» (РСТ), которое оказывает услуги по перевозке грузов. На смену Дмитрию Краснову, который руководил предприятием с приставкой врио с начала сентября 2024-го по конец марта 2025-го, пришел Алексей Дегтерев. Некогда он был совладельцем нескольких самарских предприятий по техобслуживанию и ремонту транспорта.

РСТ создана в 2007 году и раньше называлась «Татнефть-РемСервисТранспорт». У компании неплохие финансовые показатели. В 2023 году выручка составила 3,6 млрд рублей, прибыль — 148,4 млн рублей. На начало 2024-го в компании работало больше 700 человек.

Это не первая кадровая перестановка, связанная с «Таграсом». С начала марта новый руководитель приступил к своим обязанностям и в другой альметьевской компании — ЗАО «Хит Р», связанной с бенефициаром холдинга Шафагатом Тахаутдиновым. Прежнего директора фирмы Олега Вышенского сменил Фаат Мифтахов, гендиректор предприятия «Садакойл».



Что еще произошло на этой неделе

Еще одна компания, которой грозит иск о банкротстве — АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» бывшего зятя главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина Тимура Зайнутдинова. С соответствующим заявление в суд собирается обратиться строительная компания «Дизал» из Тюлячинского района. Напомним, «Кварт» известен разбирательством по поводу сноса VIP-апартаментов рядом с мостом «Миллениум». В мае 2023-го власти Казани подали в суд, чтобы снести постройки. В итоге «мавзолеи» не только не снесли, но и достроили.

Акционеры АО «Завод «Элекон» утвердили выплату 2,99 млрд рублей дивидендов из нераспределенной прибыли за «военные» 2022—2023 годы. Учитывая, что совокупная чистая прибыль предприятия за эти годы составила 4,9 млрд рублей, то можно сказать, что оно направит 60% накопленных резервов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

С дивидендами определилось и ПАО «Таттелеком». Совет директоров рекомендовал акционерам направить на выплату за 2024 год 50% чистой прибыли по РСБУ из расчета 0,03775 рубля на акцию — это в сумме 786,8 млн рублей. Годовое заседание акционеров пройдет 29 апреля.

