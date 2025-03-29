«Динамо-Ак Барс» вышло в финал женской Суперлиги, число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс.
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 29 марта.
- Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» в третьем матче полуфинала женской Суперлиги обыграл «Заречье-Одинцово» из Московской области со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:20). Счет в серии стал 3-0, благодаря чему казанские волейболистки вышли в финал.
- Казань вошла в список востребованных направлений в марте — на нее пришлось 2,9% бронирований, сообщили в сервисе OneTwoTrip. Лидерами стали Москва (21,7% бронирований), Санкт-Петербург (12,7%), Сочи (8,1%). Эксперты отмечают, что в столице Татарстана останавливались на 7% чаще.
- Госдепартамент США объявил о роспуске Агентства США по международному развитию (USAID). Часть его функций к 1 июля перейдет в ведение Госдепа, остальные будут прекращены.
- Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс., более 2,3 тыс. пострадали, еще 30 пропали без вести. Ранее по указу Владимира Путина МЧС России направило в страну два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.
- Выплаты пострадавшим в чрезвычайных ситуациях с 1 апреля проиндексируют на 4,5%, сообщили в МЧС. Так, единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости размер финансовой помощи — 78 375, при полной утрате — 156 750 рублей. Выплаты родственникам погибших составят 1 567 500 рублей. За вред здоровью — от 313 500 до 627 000 в зависимости от тяжести.
- Пьяный пассажир покусал бортпроводников на борту рейса WZ-3144 Казань — Пхукет. Как пишет ТАСС, авиакомпания Red Wings подала заявление в полицию за нарушение правил поведения на борту. По возвращении в Казань мужчину задержали.
- Ночью в Тетюшском районе Татарстана водитель Lada Granta 2002 года рождения наехал на мужчину 1970 года рождения, который находился на проезжей части возле своего автомобиля, не имея на одежде предметов со световозвращающими элементами. Пострадавший скончался на месте происшествия.
- За ночь дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Дарья Пинегина
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