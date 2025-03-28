Ирада Аюпова: «Нужна внешняя экспертиза, чтобы исключить ангажированность, лоббирование интересов»

На совете Ассоциации национальных театров России выбирали между Уфой и Дохой

Ирада Аюпова отметила, что оценку местных драматургов должны проводить внешние эксперты. Фото: Динар Фатыхов

В новом здании театра Камала прошел открытый совет Ассоциации национальных театров России. На нем Фарид Бикчантаев озвучил расписание фестиваля «Науруз», в рамках которого пройдет специальная программа XI Всемирной театральной олимпиады. Также главный режиссер предложил переименовать казанский фестиваль из тюркского в национальный, поскольку в таком формате он и существует последние годы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что такое театральная олимпиада

В помещении, называемом «Открытая театральная лаборатория», собрались члены Ассоциации национальных театров. Создали ее под эгидой Александринского театра в 2022 году на учредительной конференции в Петрозаводске. Вскоре прошел конгресс в Якутске, в прошлом году — в Суздале.

— Наше дело всячески защищать и укреплять, сохранять художественное ремесло, театр, мы должны быть готовыми к любым переменам, — приветствовал участников президент Александринского театра Валерий Фокин. — Самое главное — сближение. Люди с разными взглядами сидят в театре и одинаково реагируют. Потом выходят, я там, а ты — тут. Но 2—3 часа, когда сердце бьется в унисон с тем, что происходит на сцене, — это одно из важных свойств театра.

Одной из тем встречи стала Международная театральная олимпиада, большой фестиваль, который проходит раз в 2—3 года уже более 30 лет. В 2001-м он доехал до Москвы, а в 2019-м — до Санкт-Петербурга. Генеральный директор Национального театра в Будапеште Аттила Виднянский рассказал, как в 2023 году олимпиада проходила у них: 400 коллективов, 58 стран, 750 спектаклей, 70 площадок.

Венгерское мероприятие интересно еще и тем, что в нем не участвовали российские театры, чтобы избежать конфликтов и провокаций. Правда, сыграли в итоге пьесу «REX» Кирилла Фокина (ставил ее отец, ныне уже президент Александринского театра Валерий Фокин). А также, к примеру, сюда приехал Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури со спектаклем «Джут». Одним из самых впечатляющих шоу стал переход по канату через Дунай циркового артиста Ласло Шимета-младшего.

Валерий Фокин сообщил, что национальные театры в 2027 году могут поехать в Узбекистан. Или Катар. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Науруз», но не только тюркский

Главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев обнародовал программы фестиваля «Науруз» и специальной программы театральной олимпиады, но сначала озвучил еще в прошлом году витавшие мысли:

— «Науруз» у нас по счету 17-й, включая театрально-образовательный форум. И он всегда шел под названием «Фестиваль тюркских театров». Но с какого-то периода мы поняли, что это нас ограничивает, проживающих на территории России. И мы выносим решение на ваше мнение — назвать его «Ассоциация национальных театров — Международный фестиваль национальных театров «Науруз».

— «Науруз» поменяется? — спросил директор Камаловского Ильгиз Зайниев.

— «Науруз» уже поменялся, — ответил Бикчантаев. — В этом году, помимо тюркских театров, — Якутия, Кыргызстан, Адыгея, чеченский театр. Давайте говорить честно, не всегда тюркские театры... Есть спектакли, которые даже не хочется привозить, только потому что это тюркский театр.

— Отлично, — отреагировала директор Чеченского драматического театра Хава Ахмадова.

Фарид Бикчантаев предложил привести название «Науруза» к реальному положению дел. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Гамлет из Кейптауна, Кроткая из Бразилии

Также с 12 по 23 июня в Казани пройдет специальная программа Международной театральной олимпиады. Участие примет театр кукол Janni Younge Productions из Кейптауна (ЮАР), Башкирский драмтеатр им. М. Гафури, Театр АТТИС (Греция), Турецкий государственный театр (Анкара), Александринский театр (Санкт-Петербург), центр исполнительских искусств Бразилии и лаборатория сценического искусства Университета Валье (Колумбия).

Итак, 9—21 июня пройдет «Науруз» при участии 19 театров: Уфа, Горно-Алтайск, Бишкек, Майкоп, Грозный, Абакан, Чебоксары, Симферополь. Впервые — театр кукол из Нерюнгри. Также, к примеру, приедут театры из Костаная, Сырдарьи, Гянджи, а также городской театр Мерсина.

Олимпиадные спектакли 12—23 июня переплетены с этой программой. Первые гости — театр кукол Janni Younge Productions из Кейптауна с «Гамлетом». Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури предложил постановку «Дяди Ваня» при участии Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана. Президент олимпиады Теодорос Терзопулос привезет спектакль «Ио». Турецкий государственный театр из Анкары — «Машину Чехова».

Сами камаловцы покажут «Муть. Мухаджиры», а Александринский театр — «Литургия ZERO». В июле в Москве проходит Чеховский фестиваль, от него в Казань приедет одногруппник Бикчантаева Алехандро Гонсалес Пуче, который привезет «Кроткую» Достоевского (Театральная компания «Городской театр», Центр исполнительских искусств Бразилии и Лаборатория сценического искусства Университета Валье).

Также Фокин сообщил, что в 2027 году обсуждается проведение Международной олимпиады в Узбекистане. Но при этом желание выразил еще и Катар.

— В этом году у нас будет еще и фестиваль «Туганлык», — сообщил директор башкирского театра Иршат Файзуллин.

— Придется выбирать между Башкортостаном и Катаром, — ответил Бикчантаев.

Также Бикчантаев предложил обсудить вопрос образования, касающегося именно национальных театров. Он напомнил, что, учась в ГИТИСе, проходил курс по истории театров СССР, где обязательно нужно было читать Айтматова и Гафури. А теперь в многообразной России есть специалисты по английскому и испанскому театру, но нет по национальному.

— В результате к нам приезжают впервые критики из Москвы, видят впервые национальный театр и в глазах вопрос: почему вы не на конях, — пошутил Бикчантаев.

После строительства театра Камала, «Мастеровых» и других объектов возник вопрос унификации ТЗ. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Внешняя экспертиза и унификация ТЗ

Приехавшая со съезда Союза писателей министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подняла несколько тем. Она предложила проводить внешнюю экспертизу местной драматургии:

— Идет популизм — мол, не поддерживаете местных авторов, — объяснила Аюпова. — Но я прекрасно понимаю художественных руководителей, главных режиссеров, директоров, которые говорят нам — это произведение не годится. Нужна внешняя экспертиза, чтобы исключить ангажированность, лоббирование интересов тех или иных авторов.

— Мы в этом здании поняли, что у нас большой запрос на немассовые специальности, узкопрофильные, например видеоинженеры, которые работали бы с оборудованием в Универсальном зале. Там большие возможности, но мы не можем их в полной мере использовать, — обозначила второй вопрос Аюпова.

Третий вопрос, который она предложила обсудить, — унификация технических заданий при строительстве новых театров.

— Многие театры работают на привозном оборудовании. Кто-то укомплектовался, кому-то надо обновляться, но в силу обстоятельств это влетает в дорогую историю или просто невозможно, — объяснила министр. — У нас есть 3-5 подрядчиков по странам, с определенным набором оборудования. Мы заточены под их видение, под их ТЗ, под их опыт, под их возможности. Это неправильно.