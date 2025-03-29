День в истории 29 марта: в метро Москвы прогремели взрывы, в России создали Олимпийский комитет
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 29 марта 2025 года
Сегодня, 29 марта, отмечают День специалиста юридической службы Вооруженных сил России. Шесть лет назад в нашей стране вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти, 15 лет назад произошло два взрыва на станциях московского метро, 21 год назад в НАТО вступили сразу несколько стран: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: изобретатель ртутного термометра и отец Петра I
- 1561 — итальянский врач, изобретатель ртутного термометра Санторио (скончался 22 февраля 1636 года).
- 1629 — русский царь (1645—1676), отец Петра I Алексей Романов (скончался 8 февраля 1676 года).
- 1899 — советский политический и государственный деятель Лаврентий Берия (расстрелян 23 декабря 1953 года). Ближайший соратник Сталина, один из организаторов системы ГУЛАГа, куратор атомного проекта СССР. Впоследствии обвинен в государственной измене, шпионаже, насилии и расправах с невиновными и приговорен к смертной казни.
- 1932 — первый премьер-министр Татарстана в 1990—1995 годах Мухаммат Сабиров (скончался 9 марта 2015 года).
- 1936 — советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист России Станислав Говорухин (скончался 14 июня 2018 года). Наиболее известные фильмы — «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и т. д.
- 1959 — художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист республики Рустем Абязов.
Кто скончался: Роберт Скотт и Лев Кулешов
- 1836 — русская дворянка, мать поэта Александра Пушкина Надежда Пушкина (родилась 2 июля 1775 года).
- 1912 — английский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса Роберт Скотт (родился 6 июня 1868 года).
- 1970 — советский кинорежиссер Лев Кулешов (родился 13 января 1899 года). Стоял у истоков советского киноискусства.
- 2017 — советский, российский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов (родился 25 июня 1928 года). Получил Нобелевскую премию по физике за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».
- 2020 — советский писатель Юрий Бондарев (родился 15 марта 1924 года).
Праздники: День специалиста юридической службы ВС России
- День специалиста юридической службы Вооруженных сил России. Профессиональный праздник военных юристов установлен указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
- Международный день русалки. Праздник приурочен к выходу 29 марта 2017 года первого эпизода сериала «Сирена», посвященного этим сказочным существам.
- День шампиньона. Приурочен ко дню рождения 29 марта 1826 года русского селекционера-овощевода Ефима Грачева. В 1848 году на окраине Санкт-Петербурга он устроил хозяйство с целью круглогодичного выращивания шампиньонов.
- День мучеников на Мадагаскаре. Также известен как День восстания, или День памяти героев. Дата связана с тем, что 29 марта 1947 года на острове началось восстание против французского колониализма. Сегодня это национальный праздник Мадагаскара.
События в истории: обнаружение «Терракотовой армии», расширение НАТО
- 1867 — принят акт парламента Соединенного Королевства, по которому Канаде был предоставлен статус доминиона, то есть самоуправляемого государственного образования в составе Британской империи, признававшего главой государства британского монарха.
- 1873 — русский писатель Лев Толстой начал работу над «Анной Карениной». Роман был закончен через три года.
- 1886 — создан рецепт «Кока-колы». Изначально в магазинах напиток продавали в качестве замены алкоголю, а в аптеках предлагали стакан «Колы» как лекарство от головной боли.
- 1891 — император Александр III подписал указ о строительстве Великого Сибирского пути — Транссибирской железной дороги.
- 1911 — создан Российский Олимпийский комитет. Потом функционировал Национальный Олимпийский комитет СССР, в 1989 году создан Всероссийский олимпийский комитет, который 13 августа 1992 года был переименован в Олимпийский комитет России.
- 1940 — банк Англии представил новые бумажные купюры с новым высоким уровнем защиты от подделок: в каждую банкноту начали добавлять тонкую металлическую нить.
- 1974 — в окрестностях китайского города Сиань местные жители случайно обнаружили «Терракотовую армию», захороненную более 2 тыс. лет назад. В 2004 году объект, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетил президент России Владимир Путин.
- 2004 — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония вступили в НАТО.
- 2010 — произошли два взрыва на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве. Их совершили две смертницы. В результате взрывов погиб 41 человек. Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Кавказского эмирата»* Доку Умаров.
- 2016 — пассажирский самолет Airbus A320 компании EgyptAir был захвачен во время полета из Александрии в Каир. Угонщики потребовали посадить самолет на Кипре, где борт и приземлился. На борту находились 55 пассажиров и пять членов экипажа.
- 2017 — представитель Великобритании в Евросоюзе Тим Барроу передал официальное уведомление о запуске Brexit тогдашнему главе Европейского совета Дональду Туску. Таким образом, он инициировал процедуру выхода Великобритании из ЕС.
- 2019 — в России вступили в силу два новых закона — о фейковых новостях и неуважении к власти. Также правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве работника на выбор банка, в который должна быть переведена его заработная плата.
- 2021 — удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given и освободить Суэцкий канал. Однако спустя время он из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. При этом контейнеровоз не сел на мель. В итоге его отбуксировали.
- 2024 — Казань, Москва и Санкт-Петербург подписали трехстороннее соглашение о развитии сотрудничества в области туризма. В рамках него запланировали проведение совместных мероприятий, участие в международных выставках и организацию ознакомительных туров.
- 2024 — стало известно, что в Татарстане планируют построить первый в России завод по выпуску 3D-принтеров. Его предлагали разместить на территории ОЭЗ «Иннополис», первую очередь хотели запустить в эксплуатацию в 2025 году.
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Справка
* организация запрещена и признана террористической в России