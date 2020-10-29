В Башкирии умер экс-председатель исполкома Курултая башкир Амир Ишемгулов

В Башкирии умер директор башкирского научно-исследовательского центра (БНИЦ) по пчеловодству и апитерапии, доктор биологических наук, депутат Госсобрания РБ — Курултая Амир Ишемгулов. Ему было 60 лет.

«Амир Ишемгулов был активным законодателем и, кроме того, одним из лучших пчеловодов Башкортостана», — цитирует ИА «Башинформ» председателя Курултая РБ Константина Толкачева, объявившего сегодня о смерти Ишемгулова. По его словам, Ишемгулов много сил вложил в популяризацию башкирского меда в России и за ее пределами.

Сообщается, что депутат, возглавлявший с 2013 по 2018 год исполком Курултая башкир, болел пневмонией. Летом он перенес коронавирус.

Ишемгулов имел звания заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного работника сельского хозяйства РБ.