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«Салават Юлаев» крупно проиграл дома «Локомотиву» в матче КХЛ

21:04, 26.10.2020
«Салават Юлаев» крупно проиграл дома «Локомотиву» в матче КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» разгромно уступил дома ярославскому «Локомотиву» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решающим стал первым период встречи, где гости забросили три безответные шайбы. После этого вратаря уфимцев Тарасова поменяли на Метсолу. В последующем в каждом из периодов «Локомотив» отметился еще по голу и довел дело до крупной победы.

В составе ярославской команды дважды отличился Иванов, по одной шайбе забросили Ландер, Каюмов и Алексеев.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 — 3, Ландер (Коршков);
0:2 — 7, Иванов (Рафиков);
0:3 — 11, Каюмов (Осипов, Мисюль);
0:4 — 32, Иванов (Коваленко, Ландер);
0:5 — 44, Алексеев (Марченко, Березкин).

СпортХоккей Башкортостан
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