«Салават Юлаев» крупно проиграл дома «Локомотиву» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» разгромно уступил дома ярославскому «Локомотиву» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решающим стал первым период встречи, где гости забросили три безответные шайбы. После этого вратаря уфимцев Тарасова поменяли на Метсолу. В последующем в каждом из периодов «Локомотив» отметился еще по голу и довел дело до крупной победы.

В составе ярославской команды дважды отличился Иванов, по одной шайбе забросили Ландер, Каюмов и Алексеев.

Не хватило всего лишь 5 шайб для камбэка pic.twitter.com/76xDU8b6rr — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) October 26, 2020

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 — 3, Ландер (Коршков);

0:2 — 7, Иванов (Рафиков);

0:3 — 11, Каюмов (Осипов, Мисюль);

0:4 — 32, Иванов (Коваленко, Ландер);

0:5 — 44, Алексеев (Марченко, Березкин).