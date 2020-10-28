Хабиров рассказал о тяжелом состоянии мэра Уфы, заболевшего коронавирусом — видео

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о состоянии мэра Уфы Ульфата Мустафина. Во избежание слухов, Хабиров подтвердил, что у градоначальника подтвердился коронавирус и болезнь протекает тяжело.

Диагноз Мустафина подтвердился на прошлой неделе.

«Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, довольно высокий процент поражения легких. Проходит лечение, мы ждем его выхода на работу», — сказал Хабиров.

Глава республики добавил, что был у него на прошлой неделе, и надеется, что в скором времени Мустафин выздоровеет.

В начале октября Мустафин ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. Позже СМИ сообщили о госпитализации мэра Уфы спецбортом в Москву.

