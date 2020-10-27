Росавиация разрешила международные полеты из Уфы

В России вновь расширили список городов, из которых разрешены международные авиаперелеты. В него попала Уфа, сообщили в Росавиации.

Международные перелеты из башкирской столицы разрешены с сегодняшнего дня, 27 октября, пишет «РИА Новости».

realnoevremya.ru

В начале октября власти разрешили возобновить международное авиасообщение из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. Первые рейсы начали выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска разрешили с 20 августа.

