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Росавиация разрешила международные полеты из Уфы

20:59, 27.10.2020
Росавиация разрешила международные полеты из Уфы
Фото: realnoevremya.ru

В России вновь расширили список городов, из которых разрешены международные авиаперелеты. В него попала Уфа, сообщили в Росавиации.

Международные перелеты из башкирской столицы разрешены с сегодняшнего дня, 27 октября, пишет «РИА Новости».

realnoevremya.ru

В начале октября власти разрешили возобновить международное авиасообщение из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. Первые рейсы начали выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска разрешили с 20 августа.

БизнесТранспортОбществоВласть Башкортостан
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