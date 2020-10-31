На похоронах мэра Уфы глава Башкирии не смог сдержать слез

Сегодня в Уфе походят похороны мэра столицы Башкирии Ульфата Мустафина. Мэр Уфы ушел из жизни 29 октября из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

В траурной церемонии принял участие глава региона Радий Хабиров, для которого уход градоначальника стал личной утратой — они были близкими друзьями.

«Мы с Ульфатом Мансуровичем вместе мечтали о том, как преобразим Уфу, какой она станет к 2024 году, к 450-летнему юбилею. Не получилось нам вместе это сделать. [...] Когда он заболел, то сказал: «Шеф, кажется, я тебя подвел», что из-за болезни он уходит и не сможет какое-то время работать. Он очень мучительно болел. Это всем нам напоминание, что надо поберечься. Чтобы мы через день не провожали близких», — сказал Хабиров, не сдержав слез.

В завершении Хабиров признался, что увидел сегодня друга во сне — Мустафин улыбался.



Ульфат Мустафин будет похоронен на своей родине в Чекмагушевском районе Башкирии.

Ранее Радий Хабиров опубликовал видео в память об Ульфате Мустафине.

