В Башкирии предложили премировать за сообщения о торговцах самогоном

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил «Башспирту» выдавать премии за сообщения о нелегальных торговцах спиртными напитками. С такой инициативой он выступил сегодня на оперативном совещании в правительстве республике.

«Подчеркиваю, с этой заразой не надо придерживаться каких-то нравственных принципов. Ее нужно просто уничтожать», — заявил Хабиров.

Он отметил, что практика вознаграждений за сообщение о продаже нелегальной спиртосодержащей продукции существовала некоторое время назад в Башкирии. Хабиров напомнил, что два года назад в Башкирии устраивали целые облавы на нарушителей.

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По его словам, следует возобновить практику «оплачиваемых» сообщений о нелегальных торговцах спиртом, «чтобы все эти негодяи, которые продают, людей травят, чтобы больше они не существовали».

В начале сентября в Татарстане полицейские задержали нелегальных поставщиков этилового спирта. Из оборота изъяли более 17 тонн спирта и фальсифицированной алкогольной продукции.

