«Кто-то очень хотел, чтоб я ушла»: главред уфимского «Коммерсанта» Наталья Павлова покидает свой пост

«Оставалась из чувства вредности»

Сегодня стало известно, что главный редактор влиятельного в Башкирии издания «Коммерсантъ-Уфа» Наталья Павлова уходит из него. «На хозяйстве» остается ее заместитель Булат Баширов.

— С прошлого четверга я нахожусь в отпуске с дальнейшим увольнением, — рассказала Павлова «Реальному времени». — И с 5 ноября я не работаю в «Коммерсанте».

По ее словам, у нее давно было желание уйти. На это решение повлияло несколько причин. Первая — «из чувства вредности».

— Кто-то очень хотел, чтоб я ушла. И последние четыре-пять лет я не уходила. Но я устала. Сидеть на одном месте тяжеловато, — комментирует главред. При этом она не отрицает, что этот «кто-то» связан с руководством республики.

Отметим, уфимская редакция газеты работала по франшизе «Коммерсанта», выданной компании «Знак». Вместе с тем в telegram-каналах (в частности, «Футляр для курая») сообщают, что мнение Павловой нередко расходилось с позицией финансирующего франшизу «Коммерсантъ-Уфа» провластного предпринимателя Игоря Стрижнева.

Что касается отношений с головным офисом «Коммерсанта», то, по словам Павловой, региональный отдел издательского дома отстаивал главных редакторов региональных отделений всеми способами. И со стороны Москвы претензий к ее работе не было.

— На протяжении нескольких последних лет мне поступали предложения устроиться куда-нибудь на новую работу, — продолжает она. — И для многих эти предложения показались бы довольно амбициозными, но для меня они не представляли большой ценности, я понимала, что это не мое. И воспринимала это не только как попытку меня трудоустроить, но и подспудно решить еще одну задачу: обесточить региональную редакцию «Коммерсанта». Когда я понимала, что это будет вредно для «Коммерсанта», я оставалась. Но это нездоровая позиция — оставаться на работе только из чувства вредности.

Кроме того, Павлова не желает соглашаться на работу, близкую к административной системе.

— Других вариантов в медиа Башкирии нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет, — констатирует Наталья Андреевна. — Мы видим, какое давление оказывается на «ПроУфу», как закручиваются гайки в государственных СМИ. Вряд ли в ближайшее время на рынке появится что-то, куда бы я могла пойти.

«На хозяйстве» остается заместитель Павловой Булат Баширов. Фото: bfmufa.ru

«Условия моего ухода комфортны для меня»



Другим фактором ухода Павлова назвала свою усталость: 10 лет, по ее словам, это тяжело. Невозможно так долго «злоупотреблять этой должностью». Также она хочет уделить внимание своей семье.

При этом почву для своего ухода она с франчайзи уже готовила. Для ключевых сотрудников это решение не стало сюрпризом. Рекламные контракты по-прежнему сохранятся.

— Последние три года мы (с ООО «Знак», — прим. ред.) обсуждали условия моего ухода. Они очень комфортны для меня, но не очень комфортны для редакции. Эти условия позволяют мне несколько месяцев не думать о том, на что я буду жить. И могу спокойно думать о том, чем я буду дальше заниматься, — добавляет Наталья Павлова.

Уфимская редакция «Коммерсанта» была создана в 2010 году, тогда ее и возглавила Павлова. Ее издание завоевало немалый авторитет и стало одним из самых влиятельных СМИ на медиарынке Башкирии.

Сама Наталья Андреевна каждый раз попадает в топ-100 элит республики, составляемый экспертами «Реального времени». В сентябрьском рейтинге она заняла 53—57 строчку, деля места с издателем «ПроУфу» Рауфой Рахимовой, руководителем Агентства по печати и СМИ РБ Максимом Ульчевым, вице-спикером Госсобрания-Курултая республики Рустамом Ишмухаметовым и гендиректором ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилем Шариповым. К слову, ее супруг Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты РБ, занимает 42-е место. Также она входит в Совет по правам человека при главе Башкортостана.

«Башкортостан — непростой регион»

Руководитель регионального отдела ИД «Коммерсантъ» Шамиль Идиатулллин признался, что уговаривал Павлову остаться в газете. Но она настояла на своем решении.

— Я бы Наташу удержал любыми средствами, — говорит он. — Но крепостное право у нас отменили, поэтому возможностей и морального права у меня для этого не было. Человек отработал 10 лет верой и правдой, с нуля создал редакцию, которая вошла в число лучших СМИ Башкирии. Она в числе передовых в региональной системе «Коммерсанта».

Что касается ее сменщика Булата Баширова, Идиатуллин охарактеризовал его как прекрасного специалиста. По его мнению, «высоко поднятое Наташей знамя не будет уронено».



— Башкортостан — непростой регион. И в этом плане 10 лет — это в разы больше, чем можно требовать от живого человека, — подчеркивает он.

Идиатуллин сообщил, что из 18 региональных предприятий «Ъ» пять являются дочерними, остальные — партнерские, работающие по франшизе. И, по его информации, перевод их в собственные филиалы не планируется.

Кроме Уфы, франчайзи есть и в Казани. Как писало «Реальное время», в этом году издательский дом «Коммерсантъ» сменил татарстанского партнера по выпуску региональной полосы газеты и прочих медиапроектов. Новым издателем «Ъ» в регионе стал нижнекамский предприниматель Линар Тимергалеев, выкупивший 100% долей ООО «Профи-Ньюс», которое является бессрочным франчайзи издательского дома в Татарстане.

Тимур Рахматуллин