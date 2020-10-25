«Уфа» в гостях проиграла «Ахмату» в матче РПЛ

«Уфа» в гостях уступила грозненскому «Ахмату» (1:3) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Лучшим игроком встречи стал игрок хозяев Бериша, оформивший дубль и отдавший голевую передачу на Ильина. В составе «Уфы» голом отметился Алиев.

«Ахмат» действовал в меньшинстве с 58-й минуты, когда защитник Семенов получил вторую желтую карточку. Несмотря на это, грозненцы смогли перехватить инициативу и забили два гола после удаления.

Отметим, что это уже второе поражение подряд «Уфы» под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. Ранее уфимцы уступили московскому «Локомотиву» (0:1).