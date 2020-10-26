«Не стоит ожидать большого потока мигрантов в Россию. Необходимо решать проблемы с рождаемостью»

Уфимский экономист Рустем Шайахметов: почему в стране стали меньше рожать?

Фото: Илья Репин

В октябре стартовала Всероссийская перепись населения в удаленных и труднодоступных районах страны. Основная часть масштабного мероприятия запланирована на апрель 2021 года. Переписчики уже отправились к жителям Тувы, Томской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Собрав сведения о гражданах, государство сможет принимать более сбалансированные стратегические решения по развитию страны и поддержке населения. О демографических процессах в регионах в рамках спецпроекта «Реального времени», посвященного переписи населения, наш корреспондент побеседовал с экономистом, председателем РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустемом Шайахметовым.

«Руководители национальных регионов мало используют возможности современных технологий»

— Рустем Раисович, как вы думаете, что выявит перепись населения?

— Перепись населения — это достаточно дорогая вещь, поэтому она проводится с периодичностью десять лет. Зато получаемая информация позволяет получить точную информацию о населении, его проблемах, реальной ситуации. Например, в абсолютном большинстве сельских территорий, малых городов численность населения, по данным миграционного учета, значительно завышена. Сведения не соответствуют действительности, так как многие жители, не снимаясь с регистрационного учета, годами живут в других местах. Перепись позволит узнать реальную картину.

Будут выявлены и ряд национальных аспектов, являющихся важными для нашей многонациональной страны. Происходящие ассимиляционные процессы народов России тревожат многих, но остановить их маловероятно.

— Почему вы так уверены?

— Происходят они не из-за того, что государство кого-то дискриминирует по национальному признаку, а потому что значительная часть населения не видит потребности разговаривать и писать на своем родном языке. Следует отметить, что многие родители не создают условия для изучения своей национальной культуры и языка своим детям. Поэтому многие башкиры, татары, чуваши, представители других национальностей не знают своего языка и русский для них — родной. Я уже не говорю о большом количестве межнациональных браков.

Также надо учитывать и то, что руководители национальных регионов мало используют возможности современных технологий в изучении родных языков, национальной истории, культуры для тех, кто хочет знать свой язык, хотя бы основы бытовой речи. Да и изучение родных языков проводится формально, в итоге ученики английский лучше знают, чем свой родной язык.

Фото Максима Платонова

Многие башкиры, татары, чуваши, представители других национальностей не знают своего языка и русский для них — родной

— Какие проблемы позволит решить перепись?

— Будет установлена существующая реальность, а дальше все зависит от власти. Захочет ли она решать эти проблемы или отмахнется от них. Например, демография. Многие проблемы известны, но не решаются. Руководством страны часто принимаются произвольные решения без тщательного изучения причинно-следственных связей. В результате мы боремся с последствиями, но не устраняем причины.

Для примера, власть вдруг прозрела и увидела, что у нас резко упало количество детей, рожденных первыми, и тут же приняло дорогостоящие стимулирующие меры, пытаясь изменить ситуацию. При этом не исследовали причины происходящего.

— Отчего, по-вашему, сокращается число рождений этих первенцев?

— Основная причина уменьшения детей, рожденных первыми у матери, — это значительное сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. В то же время увеличилось количество женщин в возрасте 30-39 лет. Но 30-летные в большинстве своем рожают 2-3 детей. Необходимо исходить из того, что люди в основном заводят детей тогда, когда у них есть стабильные брачные отношения, заработок и есть где жить. Поэтому ситуация не изменится и падение рождаемости продолжится. Потому что стимулирование рождений женщинами первых детей не меняет репродуктивное поведение женщин, не мотивирует женщин на рождение вторых, третьих и последующих детей. Возможно, какой-то незначительный всплеск рождаемости в ближайшие два-три года будет, но уже в 2025 году мы увидим обратный эффект.

У нас в Башкирии уже вводилась выплата первородящим в размере 300 тысяч рублей, однако это не изменило ситуацию. Более того, рождаемость снижалась опережающими темпами по сравнению с другими российскими регионами. Это связано с тем, что республиканская власть под лозунгами внедрения адресной социальной помощи свертывала государственную поддержку семьям с детьми. Особенно тревожна ситуация с рождаемостью городского населения Башкортостана, коэффициент суммарной рождаемости (количество родившихся детей на одну женщину детородного возраста) в 2019 году составил 1,25, для сравнения в России — 1,42, Москве — 1,41. Если Россия не будет предпринимать срочных эффективных мер, то нас ожидает вымирание.

Фото Романа Хасаева

Если мы посмотрим на дискуссии насчет миграции в развитых странах, то в основном спорят о допустимых размерах миграции, формирования систем недопущения радикалов в свои страны. Мир в последнее время сильно изменился, люди стали главным ресурсом развития

«Поддержка многодетных семей сможет повысить рождаемость»

— В Европе, насколько известно, рождаемость еще ниже. Однако по уровню жизни они превосходят нас.

— Ну этот аргумент спорен. В Евросоюзе уровень рождаемости такой же, как в России. Есть страны, в которых рождаемость ниже: например, Греция, суммарный коэффициент рождаемости в которой — 1,2 — это примерно как у городского населения Республики Башкортостан. Однако во Франции он в 1,3 раза выше, чем в России. Также необходимо учитывать миграцию, которая позволяет Западу успешно решать демографические проблемы. В частности, население ФРГ уже 10 лет подряд увеличивается, и происходит это за счет мигрантов. Если мы посмотрим на дискуссии насчет миграции в развитых странах, то в основном спорят о допустимых размерах миграции, формирования систем недопущения радикалов в свои страны. Мир в последнее время сильно изменился, люди стали главным ресурсом развития, и конкуренция за привлечение трудовых ресурсов только усиливается. Каждый четвертый житель Германии — мигрант, но это не мешает ФРГ быть одной из самых успешных стран мира, скорее наоборот.

— Зато какие проблемы в Европе создают мигранты. В прессе пишут о преступности, терроризме, навязывании своего образа жизни, пренебрежении существующими традициями.

— Абсолютное большинство мигрантов приспосабливается к существующим условиям страны пребывания и их интеграция происходит достаточно успешно. Для мигрантов второго, третьего поколения страна, в которой они выросли, является их родиной. России не угрожает нашествие мигрантов, мы не являемся привлекательными для граждан других стран, но необходимо грамотно использовать миграционный ресурс.

Рассмотрим влияние миграции на рождаемость в российских регионах. Миграционный отток населения в Башкирии уменьшил в 2019 году на 45 тысяч численность женщин детородного возраста, из-за этого в прошлом году в республике родилось на 2 тысячи детей меньше. В Сахалинской области миграционная убыль уменьшила рождаемость на 700 детей. Есть и обратная картина: в Татарстане миграционный приток увеличил рождаемость в 2019 году на 4 тысячи детей, в Тюменской области — на 5 тысяч. Миграционные процессы повысили рождаемость в Тюменской области на 14%, в Татарстане на 9%. Понизили в Башкортостане на 5% и на 14% в Сахалинской области.

Поэтому количество родившихся в Тюменской области на 1000 населения выше, чем в Сахалинской области на 8,6%, хотя интенсивность рождений у женщин в Сахалинской области выше. В прошлом году из-за миграционных процессов в Татарстане родилось на 900 детей больше, чем Башкортостане.

Источник: Росстат

— Почему люди не хотят заводить детей?

— Причин много, но основные — это материальные, жилищные. Многие переплетаются друг с другом.

Например, отсутствие партнера, это сильно связано с миграционными процессами. Так, в сельской местности в возрасте активного репродуктивного поведения мужчин значительно больше, чем женщин, в городе обратная картина. Если говорить о Башкирии, то наиболее неблагоприятная ситуация в Аскинском районе, где на одну женщину в возрасте 20-24 года приходится 2,1 мужчины. Это не позволяет создавать семьи, что приводит к снижению рождаемости. Этот фактор на 5-7% снижает рождаемость.

Но главная причина — это отсутствие эффективной поддержки многодетных семей, главных драйверов демографического развития. Потому что для сохранения численности населения необходимо, чтобы за свою жизнь одна женщина рожала больше 2 детей (суммарный коэффициент рождаемости — 2,15), а это возможно только при наличии многодетных семей.

Усугубляет положение пандемия коронавируса. Доходы у населения значительно сократились, произошел рост безработицы, ситуация очень нестабильная, перспективы достаточно мрачные. Поэтому люди начинают отказываться от рождения детей. В 2019-м году суммарный коэффициент рождаемости был 1,504, в этом году прогноз — 1,45, в следующем году продолжится падение рождаемости.

— Итак, мы определились, кто виноват. Что делать?

— Сейчас в России женщин в возрасте 30-39 лет в 1,3 раза больше, чем женщин в возрасте 20-29 лет, поэтому возросла роль 30-летних в демографии. Этот резерв необходимо использовать сейчас, так как через 5-10 лет 20-25-летние станут 30-35-летними и произойдет резкое снижение численности населения в возрасте 30-39 лет.

Фото Ильи Репина

Усугубляет положение пандемия коронавируса. Доходы у населения значительно сократились, произошел рост безработицы, ситуация очень нестабильная, перспективы достаточно мрачные

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 28% семей желают иметь трех детей, а 14% — четырех детей, однако 85% родителей, имеющих двоих детей, не планируют детей в будущем. Если женщина хочет трех-четырех детей, но не рожает из-за материального положения, жилищных условий, других причин, при устранении барьеров, препятствующих рождению детей, она родит и третьего, и четвертого, если позволят возраст и здоровье.

Сейчас рождение третьего и последующего ребенка — это шаг в бедность. Согласно исследованиям Росстата, для того, чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого минимальный месячный доход многодетной семьи в 2018 году должен составлять около 83 тыс. рублей, а располагаемый денежный доход многодетной семьи составил около 61 тыс. Среднедушевой доход многодетных семей колеблется около величины прожиточного минимума. Вследствие этого малоимущие многодетные семьи составляют около 30% среди малоимущих семей с детьми. При этом доля многодетных семей от числа семей с детьми России составляет 5,8%. Больше половины многодетных семей — малоимущие.

Поэтому оказание материальных мер поддержки многодетным семьям — это то, что сейчас сможет повысить рождаемость.

Что касается ежемесячного пособия в размере величины прожиточного минимума на ребенка, рожденного третьим или последующим, выплачиваемого с 3 лет до 18 лет. Сейчас среднедушевой доход членов многодетных семей в два раза меньше, чем размер среднедушевого дохода семьи, имеющей первого ребенка и в полтора раза меньше, чем у членов двухдетной семьи. Предлагаемая мера поможет снизить существующее неравенство в доходах и даст уверенность потенциальным многодетным семьям, что у них будет возможность достойно воспитать своих детей.

Выплаты в размере 100 тыс. рублей при рождении третьих и последующих детей в значительной мере покроет затраты семьи, связанные с рождением малыша, вследствие этого в сочетании с вышеуказанной мерой повысит вероятность принятия положительного решения потенциальных родителей о рождении ребенка.

Фото Максима Платонова

С учетом того, что жилищные проблемы значительно сдерживают рождаемость, является необходимым принятие эффективных мер

Хотелось бы сказать и льготах по оплате услуг спортивных секций и учреждений дополнительного образования многодетным семьям. Уровень доходов не позволяет большинству детей многодетных семей пользоваться услугами дополнительного образования, спортивных секций, участвовать в платных школьных мероприятиях, иметь велосипеды, скейты. Предлагаемая мера поддержки позволит создать равные возможности для детей по умственному и физическому развитию, вне зависимости от финансовых возможностей их родителей.

С учетом того, что жилищные проблемы значительно сдерживают рождаемость, является необходимым принятие эффективных мер, включая своевременное предоставление земельных участков под строительство дома с инфраструктурой, выплата компенсации аренды жилых помещений многодетным семьям, поставленных на учет в качестве нуждающихся, до момента улучшения жилищных условий.

Все вышеперечисленное позволит достигнуть необходимого уровня рождаемости, обеспечивающего существующую численность населения России.

«Власть отказывается видеть очевидное»

— То есть существующие меры не работают?

— Произошедшее переформатирование материнского капитала, принятое на основе произвольного решения руководства страны, — это стратегическая ошибка.

Происходит демотивация семей к рождению вторых, третьих и последующих детей. При рождении первого ребенка семья получает 484 тыс. рублей, а за второго — только 156 тыс. Это деньги, которые явно не стимул для рождения вторых детей.

Потом везде есть свои резервы, рождение вторых и последующих детей имеет резерв как минимум 35-40%, а рождение первых нет. Может произойти небольшой сдвиг по возрасту первородящих, но это будет незначительно. Первых детей, если женщина и ее партнер здоровы, при наличии стабильных брачных отношениях родят при любых обстоятельствах, а вот рождение вторых, третьих, четвертых произойдет в зависимости от социальной поддержки. Всегда были и будут бездетные женщины, в большинстве случаев они не рожают из-за здоровья и отсутствия партнера. Если среди городского населения происходит преобладание женщин, то это повышает количество бездетных женщин, но это уже миграционная политика.

Фото Давида Казанского

Жизнь изменилась, надо менять и систему демографического развития. Те меры, которые работали раньше, не работают сегодня, и наоборот

А по возрастной структуре первородящих могу сказать только то, что многие демографы и политики преувеличивают проблему повышения возраста женщин, рождающих первых детей. Происходящее закономерно. Люди вступают в брачные отношения, решают иметь детей, когда у них есть профессия, работа. Произошло изменение образа жизни, сейчас люди позже вступают в самостоятельную жизнь, включая и то, что повысился уровень образованности молодого поколения. Раньше большинство населения начинало работать в 18-20 лет, сейчас — в 22-24 года, раньше первых детей рожали в 20-22 года, сейчас — в 26 лет. Это не проблема, женщины в 26 лет имеют то же здоровье, что и в 22 года. Тем более если посмотрим существующие интервалы времени между рождениями первых и последующих детей, то женщина, в большинстве случаев, если рожает 4 детей, то рожает их до 38 лет. Сейчас женщины в возрасте 40 и старше рожают детей больше, чем женщины в возрасте до 20 лет. Это тенденция, с которой не надо бороться, а необходимо использовать. Жизнь изменилась, надо менять и систему демографического развития. Те меры, которые работали раньше, не работают сегодня, и наоборот.

— Многие демографы утверждают, что роль маткапитала сильно преувеличена. Повышение рождаемости произошло только из-за того, что не стали откладывать на более поздний срок рождение уже запланированных детей.

— В том, что часть семей не стали откладывать рождения запланированных детей, есть доля истины. Это как раз подтверждает то, что если семья хочет иметь трех и более детей, то реагируют на эффективные меры стимулирования рождаемости. Меры должны быть комплексными, материнский капитал помогал в определенной мере решить жилищные проблемы, но ребенка надо еще и кормить, одевать, развивать и на это нужны деньги. Материнский капитал позволил семьям в регионах с низкими и средними доходами эффективно решать жилищные проблемы, а это большинство нашего населения. Одна из причин того, что в Москве материнский капитал был не так эффективен, это то, что цены на недвижимость в столице значительно выше и его ценность для решения жилищных проблем значительно ниже.

— Вы говорите о материальной стороне. Однако в развитых странах ситуация с рождаемостью не столь блестяща.

— Ну смотря в какой стране. Во Франции нашли эффективные методы и рождаемость там на хорошем уровне. В ФРГ рождаемость низкая, хотя выше, чем в России. Дело в том, что человек всегда живет в определенном социуме и если рождение детей резко ухудшает его материальное положение относительно его соседей, то рождаемость падает. А в развитых странах затраты, связанные с детьми, значительно выше, чем у нас. Кроме того, за счет миграции Западная Европа, успешно решает свои проблемы, поэтому ее существующая ситуация устраивает. В Германии проживает около 4 млн русскоязычных, наши соотечественники успешно реализуют свои возможности и развивают ФРГ. Не следует ожидать большого потока мигрантов в Россию, поэтому для сохранения численности населения нам необходимо решать проблемы с рождаемостью более эффективно. К сожалению, существующая власть отказывается видеть очевидное и живет в своем воображаемом мире, а ситуация ухудшается. И это касается не только демографии.

— Вы рассуждаете как оппозиционный политик.

— Я не в оппозиции, но у меня есть своя позиция, которая часто не совпадает с взглядами правительственных чиновников. Но нам необходимо менять ситуацию в демографии, а для этого нужны изменения в системе стимулирования рождаемости. В противном случае нас ждет вымирание.