Искандер Саитбатталов: «Генетически и лингвистически северо-западный диалект — часть башкирского языка»

Башкирский или татарский язык? Споры о говоре жителей северо-запада Башкортостана и аргументы уфимского филолога

Северо-западный диалект башкирского языка, который вызывает бурные дискуссии в Татарстане, не является татарским, несмотря на внешние сходства, уверен уфимский ученый, кандидат филологических наук Искандер Саитбатталов. По его мнению, граница между двумя языками проходит по линии Набережных Челнов. В интервью корреспонденту «Реального времени», которое он дал в рамках спецпроекта интернет-газеты, посвященного Переписи населения, наш собеседник, отвечая на претензии со стороны татарских общественников, приводит свои доводы. Также он опровергает опасения татарских активистов в том, что популяризация северо-западного диалекта башкирского языка способна повлиять на соотношение башкир и татар в Башкирии по результатам переписи. Прокомментировал он и поднявшийся резонанс после проведения «Башкирского диктанта» и исполнения «Ай, былбылым» группой Альберта Исмаила.

«Идеологи 1920-х годов считали, что говоры восточного диалекта пролетарские»

— Искандер Расулевич, какие основные диалекты существуют в башкирском языке?

— В башкирском языке, начиная с 30-х годов прошлого века, выделяют три диалекта. Восточный распространен на территории Челябинской, Курганской областей, северо-восточных и восточных районах Башкортостана. Его западная граница проходит по границе Мечетлинского и Караидельского районов, Салаватского и Нуримановского. Дальше она пересекает Белорецкий район, проходит по границе Бурзянского и Ишимбайского районов и поворачивает на восток, проходя по южной границе Бурзянского района и по линии севернее города Баймака. Южный диалект наиболее многочислен и территориально распространен, охватывает всю центральную и южную часть Башкортостана, также распространен в Оренбургской, Саратовской и Самарской областях. Северо-западный диалект охватывает всю остальную часть Башкортостана, то есть пояс к северу от линии между Бижбуляком, Уфой и Аскино. Также он распространен в Пермском крае (Бардымский и Пермский районы) и на крайнем юге Свердловской области.

— Правильно ли понимаю, что в основу современного литературного башкирского языка легли говоры восточных и южных башкир?

— Да, правильно. Современный литературный башкирский язык сформирован путем кодификации и объединения черт восточного и южного диалектов.

— Почему говор юго-восточных башкир стал доминирующим?

— Говорить об одном монолитном юго-восточном говоре нельзя, потому что в каждом из диалектов существуют порядка 5-6 говоров, которые довольно сильно различаются на всех уровнях. Но причина — в том состоянии изучения башкирского языка, которое имело место в начале XX века, к 1920-м годам, когда началось языковое строительство. Исследованием башкирского языка в конце XIX — начале XX века занимались прежде всего русские авторы, которые находились в плену убеждений, что существуют «чистые» языки, которые имеют свои очень своеобразные черты, и это своеобразие утрачивается в ходе взаимодействия с соседними языками. Соответственно, они считали, что наиболее «чистыми» образцами башкирского языка являются как раз те говоры, которые наиболее далеко отстоят по основным своим чертам от других тюркских языков. То есть они считали, что наиболее «башкирскими» являются самые своеобразные говоры, ничем это не доказывая. Это идет вразрез с современными лингвистическими представлениями, но этот взгляд был широко растиражирован через печать, систему русско-башкирских училищ и некритично принимался как аксиома теми политиками, которые отвечали за принятие решений в 1920-е годы.

В башкирском языке, начиная с 30-х годов прошлого века, выделяют три диалекта

— А северо-западный, по их логике, не совсем башкирский, «грязный»?

— По их логике, он подвергся влиянию соседних языков, утратил свое своеобразие, поэтому в качестве основы для литературной нормы он не годился. Кроме того, это происходило в советское время, когда очень важную роль играла идеология. И северо-западный диалект был очень похож, близок (носители это сами чувствовали) к стандартному письменному языку тюрки, в котором диалект находил свое отражение, особенно когда в начале XX века началась его демократизация. Соответственно, они считали, что для кодификации в качестве литературного языка не годится тот язык, который до революции имел свою письменную норму и на котором создавались, как тогда считали, религиозные и буржуазные произведения.

Хотя это абсолютная бессмыслица, но идеологи 20-х годов считали, что говоры восточного диалекта пролетарские, а те, которые на юге и на западе, уже недостаточно пролетарские. Однако и там, и там проживали бедные крестьяне, и нельзя считать, что одни говоры менее народные, чем другие.

— Приходилось слышать, что современные татарский и башкирский языки — два диалекта одного языка, существовавшего до революции (упомянутый вами тюрки). Согласны ли вы с такой позицией?

— Это неправда. Есть опубликованные данные достаточно подробного анализа, произведенные с помощью математического моделирования языковых процессов, о том, как расходились тюркские языки, в частности, кипчакские языки Урало-Поволжья. Если взять за основу комплекс лексических данных, то получается, что язык-предок башкирского, по подсчетам одного из ведущих российских лингвистов Анны Дыбо, начал отделяться от общего кипчакского древа и формировать свой уникальный лексический фон около 1020 года. Ответвление тех форм, тех идиомов, из которых вырос татарский, произошло значительно позже. Если взглянуть на классификацию Олега Мудрака, на его уточненное древо кипчакских языков Урало-Поволжья (его совместная работа с Фирдаус Хисамитдиновой опубликована в 2017 году), то мы увидим, что распад праурало-поволжской кипчакской общности произошел еще в домонгольское время, т.е. в XII-XIII веках. Соответственно, дальше развитие языков-предков, возникновение собственных инноваций шло параллельными путями. И нельзя говорить, что эти языки образовывали одну единую систему, являющуюся целым языком.

Если сопоставить по стословным спискам Сводеша современный татарский и современный башкирский языки в их литературных формах, то глубина проникновения (доля общих слов среди 100 слов) составит 87%. Это, с одной стороны, достаточно высокий уровень — значительно выше, чем среди близкородственных славянских языков, но для тюркских языков это достаточно низкий порог. Одним языком считаются идиомы с глубиной проникновения выше 92%. Таким образом, литературные башкирский и татарский стоят друг от друга немного дальше, чем, например, шведский и датский или шведский и норвежский.

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Литературные башкирский и татарский стоят друг от друга немного дальше, чем, например, шведский и датский или шведский и норвежский

«То, что к востоку от Набережных Челнов, является лингвистически башкирским языком»

— В чем основные отличия современного татарского языка от северо-западного диалекта башкирского?

— Зачастую в диалектологии, в лингвистике возникает вопрос: к какому из крупных языков относить формы, которые находятся на их границе и объединяют черты обоих? Действительно, на поверхности северо-западный диалект, казалось бы, сочетает черты, характерные как для литературного башкирского языка, так и татарского. В этом случае в российской диалектологии еще с советского времени принято опираться на этнический критерий, т.е. диалект относится к тому языку, к какому этносу принадлежат его носители. На момент диалектологических исследований, в 30-е, 50-е, 60-е годы, в значительной мере и сегодня, жители северо-запада Башкирии являются этническими башкирами по происхождению, знают это и заявляют о своей неразрывной связи с башкирским народом. Вне зависимости от языковых фактов этот язык должен атрибутироваться как часть башкирского языка.

С другой стороны, если мы говорим о чисто лингвистических особенностях, то их достаточно много. Прежде всего, это фонетические особенности — склонность к использованию межзубных согласных, прежде все [ҙ]. Причем это распространено до сих пор, хотя и неравномерно. Это тенденция к переходу общетюркского [тч] к свистящему [с], и каждый говор северо-западного диалекта показывает отдельные ступени этого перехода. Если в нижнебельско-икском мы видим щелевое [ч] похожую на русскую [щ], чуть более узкую, беглую, чем в литературном татарском, то в гайнинском говоре в Пермском крае мы видим, что этот щелевой характер еще более увеличивается и становится похожим на мягкую [ш] — это очень похоже на казахский язык. В таныпском образуется своеобразная согласная посередине между [ч] и [с]. На территории Караидельского и Аскинского районов мы уже видим полную утрату шипящей [ч] и ее полный переход в [с] во всех позициях.

Еще одна характерная особенность — это преимущественное использование широких гласных в конце указательных местоимений и в конце отрицательных форм глагола: бармай, китмәй. Это использование широких гласных в первой позиции: кәм (мало), кәрәк (надо) и т.д. Это явление распространено по этому ареалу неравномерно, но оно есть. Это своеобразная лексика — тупса в значении «порог», тастымал в значении «полотенце», биҙрә в значении «ведро», многочисленные термины родства, не находящие соответствия в литературном языке. Например, широко известное жителям Башкортостана слово нәнәй в значении «бабушка».

— Татары тоже используют такое обращение к бабушке.

— Языковая граница башкирского и татарского языков проходит по долготе Набережных Челнов. И то, что к востоку, является лингвистически башкирским языком.

Если мы говорим о грамматике и морфологии, то это формы второго лица множественного числа глаголов огузского типа: барасығыз, әйтәсегез, это императив множественного числа на [ң]: барың (идите), ҡайтың (возвращайтесь), әйтең (скажите). Это объединяет северо-западные говоры с говорами крайнего востока и юго-востока Башкортостана. Их описанию посвящены труды по башкирской диалектологии. Чтобы все это описать, мне пришлось бы зачитать 200-страничную книгу.

Фото kazanreporter.ru

Языковая граница башкирского и татарского языков проходит по долготе Набережных Челнов

Интереснее и продуктивнее говорить не об отличиях от татарского языка, который все-таки другой, а говорить о сходствах с другими говорами. Ведущий башкирский диалектолог Нажиба Максютова выступала против того, чтоб северо-западный диалект выделялся в качестве отдельной таксономической единицы, потому что с точки зрения грамматики и морфологии его особенности укладываются в особенности южного диалекта. Формы типа таңнар, урманнар, атлар, малайлар и т.д. определяют облик южного диалекта. То же самое касается и форм, типа урманнык — это опять же южные черты. Достаточны распространены формы вспомогательного глагола и — «быть» с согласной [й]: барғаныйыҡ «мы было ходили». Эти формы наблюдаются в демском говоре.

В плане грамматики и морфологии в северо-западных говорах ничего своеобразного по сравнению южным диалектом башкирского языка нет. Они вполне укладываются в его грамматическую, морфологическую схему.

Если мы берем фонетические черты, например, сужение гласных в первых слогах, типа чичкә, киңәш, то увидим, что эта изоглосса не разделяет башкирский и татарский языки, а отделяет северный ареал башкирского языка от его южного ареала и продолжается дальше на запад. И в речи челябинских и курганских башкир мы видим те же самые явления. То же самое с лексикой: инәй (мать), ҡартатай (дед), йылыу (полынья) — многие северо-западные изоглоссы продолжаются дальше на восток до Курганской области.

Получается так, что на карте живого башкирского языка северо-западный является тем элементом, который соединяет в себе как восточно-башкирские черты, так и южно-башкирские.

Единственное, по чему он выделяется, — это незавершенность тех фонетических процессов, которые создали восточный и южный диалекты. При этом видно, что эти процессы в диалекте начались.

— То есть, вопреки мнению татарских деятелей из Казани и Уфы, вы не считаете, что это средний диалект татарского языка?

— Нет. Это действительно очень похожие идиомы, но генетически (с точки зрения происхождения) и лингвистически северо-западный диалект — часть башкирского языка.

Фото Максима Платонова

В случае с татарским сыграло роль то, что в нем есть диалект, где эти звуки не различаются. Это, наверное, вызывает какие-то затруднения

«Татарский алфавит не уникален: такие же несоответствия есть и в современном киргизском»

— Что повлияло на формирование этого диалекта?

— Язык — самодовлеющая система, и сложно сказать, какие именно механизмы, события и факторы приводят к консервации в нем тех или иных явлений и возникновению инноваций. Считается, что на развитие диалектов влияют этнические особенности их носителей, географические характеристики населенных ими местностей, наличие или отсутствие субстрата — ассимилированного иноязычного населения. Зона формирования северо-западного диалекта, по мнению этнолога Раиля Кузеева — это то место, где происходило формирование башкирского народа в целом. Башкирские кланы, населяющие эту территорию, являются, в большинстве своем либо потомками древнейших жителей края, либо поселились здесь достаточно рано, соответственно этническая, а вместе с ней и языковая ситуация была стабильной на протяжении веков. Сложно сказать, почему процесс формирования языковых инноваций на юге и востоке стал происходить быстрее: на него мог повлиять как субстрат (неизвестно, какой именно), так и другие процессы.

— Согласны ли вы с мнением московского филолога Лилианы Сафиной, известного популяризатора татарского языка, о том, что современная татарская орфография придумана мишарами, весьма усложнена и уступает башкирской?

— Насколько мне известно, общий вектор при формировании кириллических алфавитов состоял в том, что чем проще, тем лучше. Создатели тюркских алфавитов в 1930-е годы старались избегать введения дополнительных букв. Это было связано с типографскими расходами, удобством обучения новому алфавиту параллельно с усвоением русской грамоты. Поэтому они исходили из того, что носители языка в состоянии сразу, на основе своей языковой компетенции понять, как читать ту или иную графему. Для носителей языка понятно, что в слове «кыр» должна быть увулярная согласная, а в слове «кер» — мягкая заднеязычная. Татарский алфавит в этом плане не уникален: такие же несоответствия есть и в современном киргизском, но там затруднений не возникает. Советский тюрколог Николай Баскаков писал, что подобная практика может быть распространена на бо́льшую часть кириллических тюркских алфавитов. В случае с татарским сыграло роль то, что в нем есть диалект, где эти звуки не различаются. Это, наверное, вызывает какие-то затруднения.

— А как вам идея назвать язык жителей северо-западной части Башкортостана татарским диалектом башкирского?

— Идея звучит достаточно странно, потому что этот диалект развился среди этнических башкир в рамках общих для всего башкирского языка процессов. На протяжении всего наблюдаемого времени мы видим, что представители башкирских клановых структур этого региона плотно связаны прежде всего друг с другом, а также с другими башкирскими кланами (Табын, Кипчак, Айле и другими), а наложение некоторых черт татарского имеет позднее происхождение и объясняется прежде всего действием системы образования в ХХ веке. И такое наименование ни на чем не основано. Башкирский язык и его диалекты — устойчивая и самодостаточная система.

Фото tatcenter.ru

В переписи населения достаточно убедительно фиксируют наличие в регионе башкирского населения

«Татар ровно столько, сколько есть по переписи»

— Нередко с языком связывают и национальную идентификацию. Перепись на носу. В Татарстане опасаются, что популяризаторы северо-западного диалекта башкирского языка намерены записать в башкиры и татар. Имеют ли такие опасения под собой почву?

— Эти страхи не имеют под собой никакой основы. В переписи населения достаточно убедительно фиксируют наличие в регионе башкирского населения. Если мы взглянем на конец XIX века (1897 год), где «племенной состав» населения определялся по родному языку, то есть определяющим был родной язык, а не происхождение, сословие и т.д., то мы видим, что самыми башкироязычными регионами были Бирский уезд (52,7%) и Белебеевский (53,7%). Перепись 2010 года фиксирует в этом регионе — в 21 муниципалитете на севере и западе Башкирии — примерно 330-тысячное башкирское население. Как явствует его общественная, социальная активность, это население хочет со стороны своих соплеменников и региональных властей более четкого понимания своего своеобразия, признания, что его язык достоин уважения, защиты, поддержки в рамках своей республики. Эти вопросы поднимались в советское время, в 1990 году, на каждом Всемирном курултае башкир вне зависимости от статистических и каких-то других мероприятий. Это закономерный процесс, имеющий и своей аудиторией, и своим двигателем башкирское население этих районов.

Никто из популяризаторов истории, культуры и языка северо-западных башкир не собирался принуждать представителей других народов, других этносов к переходу от одной идентичности к другой, да и это и невозможно.

— Основная претензия примерно звучит так: при Хабирове будет продолжаться политика переписывания именно татар в башкиры, как это было при Рахимове.

— Если мы посмотрим цифры переписей, особенно советских, мы, скорее, увидим обратный процесс. Есть некая группа интеллигенции, общественных активистов, которые просто-напросто не желают видеть очевидных фактов: по всей территории Башкирии компактно расселены представители башкирского народа, они имеют свою идентичность, имеют право говорить, кто они есть. Тем более, что они живут у себя на родине. Это нежелание видеть очевидных фактов, нежелание мириться с действительностью.

— То есть вы думаете, что на самом деле татар меньше, чем по Переписи-2010?

— Я полагаю, их ровно столько, сколько есть по переписи. Я не склонен считать, что статистические данные постоянно являются объектами какой-то манипуляции.

Фото ilishkultura.ru

Это башкирский язык, Республика Башкортостан. Я не вижу повода на кого-то оглядываться и что-то спрашивать

«Не вижу поводов о чем-то спрашивать в соседнем регионе — в Казани, Перми, Екатеринбурге»

— Проведение «Башкирского диктанта» на диалекте, исполнение группой Альберта Исмаила песни «Ай, былбылым» вызывает «аллергическую» реакцию среди татарской интеллигенции в РТ и РБ. Обсуждали ли вы этот вопрос диалекта с казанскими коллегами?

— Должен прежде всего сказать, что не имею отношения к принятию решений в плане организации этого диктанта. Хотя, конечно, этот шаг был интересный и остроумный. Диктант проводится на башкирском языке в Республике Башкортостан. Я не вижу поводов о чем-то спрашивать в соседнем регионе — в Казани, Перми, Екатеринбурге. Кому какое дело, что происходит в Башкортостане?

Что касается исполнения песен, то, во-первых, свобода творчества — конституционное право любого гражданина. Во-вторых, песня «Ай, былбылым» была записана в Стерлитамакском уезде от башкира. Есть паспорт фольклорного произведения, где и когда оно было записано. Башкирский музыкант поет башкирскую песню — в чем проблема?

— «Башкирский диктант» происходил онлайн. И в нем могли участвовать жители любого точки планеты, а не только одной республики.

— И участвовали — это было достаточно здорово и весело. Но это башкирский язык, Республика Башкортостан. Я не вижу повода на кого-то оглядываться и что-то спрашивать. Это то же самое, что пойти к соседу и спрашивать, что мне приготовить на обед у себя дома.

— И все-таки, были ли попытки расставить точки над i с вашими коллегами из Татарстана в вопросе диалекта, договориться и больше не поднимать этот вопрос?

— Вообще филологическое сообщество Татарстана и Башкортостана работает в достаточно плотной связке. Люди участвуют в конференциях друг у друга, участвуют в защитах научно-квалификационных работ, и здесь на самом деле никакой проблемы нет. Да, есть исследователи, которые с нами согласны, есть и те, кто не согласны, — это нормальный научный процесс.

Что касается всякого рода общественной активности и активности в средствах массовой информации, мне представляется, что это не дело ученых заниматься успокоением кого-то. Это общая задача общества. Я полагаю, что в обеих республиках есть более важные вещи, чем обсуждать маленький диктант, который длился не больше получаса, или обсуждать какие-то лингвистические проблемы.

Фото bashinform.ru

Я полагаю, что в обеих республиках есть более важные вещи, чем обсуждать маленький диктант, который длился не больше получаса, или обсуждать какие-то лингвистические проблемы

Новейшие исследования показывают, что система обоих языков Поволжья, Урала, Западной Сибири должна исследоваться комплексно, вместе, без оглядки на какие-то этнические предрассудки и социальные позиции. Только так мы увидим полную картину того, как эта языковая система развивалась и становилась. И значимые шаги в этой области предпринимаются. Но тут уже дело каждого отдельного исследователя — следить за научными новинками, участвовать в новых исследованиях или продолжать просто-напросто обсуждать темы, которые утратили научную актуальность в годах 1980-х.

— Искандер Расулевич, а кто из казанских коллег согласен с вашей позицией?

— Еще раз поясню, что существование северо-западного диалекта как части башкирского языка — факт, признанный российским и зарубежным лингвистическим сообществом в целом еще в 80-е годы прошлого века, нашедший отражение в обобщающих тюркологических работах последних десятилетий, поэтому частные позиции отдельных исследователей уже не играют значимой роли. Сам я не очень глубоко вникаю в жизнь диалектологического сообщества: у меня несколько другая сфера научных интересов (рукописи на тюрки).

— Как вы считаете, по итогам предстоящей переписи населения увеличится количество, доля носителей башкирского языка и самих башкир или сократится?

— Я не социолог и не специалист по демографии. Никаких прогнозов делать не стану. Увидим то, что увидим.

— Поддерживают ли финансово Радий Хабиров и его правительство ваши научные изыскания?

— Не знаю. Что касается грантов, то я действительно являюсь одним из исполнителей грантового проекта «Северо-западные башкиры: язык, история, культура». Это крупный коллективный проект, прежде всего, издательский, который направлен на междисциплинарное изучение и популяризацию истории и культуры северо-западных башкир. Проект — это детище коллективного труда: в нем задействовано порядка 20 человек. Мой вклад в него достаточно скромен, и сложно говорить, что кто-то поддерживает лично меня и лично мои изыскания. Республиканская нормативно-правовая база предусматривает многоуровневую и при этом открытую процедуру экспертизы этих проектов. И эксперты, большинство из которых я не знаю, занимаются проверкой подаваемых заявок, они оценивают их актуальность и возможный вклад в социальное и культурное развитие нашей республики.