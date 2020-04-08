Фемида на карантине: «Скайп» в помощь, адвокаты на «мушке» и санконтроль для прокуроров

Как пандемия тормозит следствие, а судьи и силовики защищаются от коронавируса

Среди судей Татарстана заболевших нет, но антивирусные мероприятия обернулись заморозкой большинства судебных процессов и серьезными проблемами для следователей. Самоизолировавшиеся свидетели и фигуранты уголовных дел игнорируют повестки на допрос. Тем временем в колониях республики прошла тотальная дезинфекция, а казанский адвокат обжаловал перевод своего клиента в изолятор Москвы со ссылкой на угрозу его жизни и здоровью.

УФСИН: за решеткой пока безопасней, чем на воле



Тотальную дезинфекцию провели во всех СИЗО и колониях Татарстана в минувший понедельник. По приказу руководства ФСИН России, что объявило «санитарный день» сразу, как только было получено подтверждение о первом зараженном инфекцией COVID-19 сотруднике пенитенциарной системы из Рязани. Заразу он привез из Таиланда.

В Казани и Татарстане заболевших за решеткой и среди тех, кто их охраняет, по данным оперштаба, пока нет. И приняты меры, чтобы «корона» не попала за колючую проволоку — запрещены все свидания и передачи с воли, массовые мероприятия в самих «зонах». За проходной СИЗО сотрудников ФСИН и посторонних встречает коллега с «пистолетом»-тепловизором и, целясь в лоб, замеряет температуру. С высокой — разворачивает. Таким же образом «отстреливают» адвокатов со следователями. Предлагают обработать руки антисептиком. Без масок к подопечным не пускают.

Вход в главное здание УФСИН по РТ — с теми же предосторожностями. Для своих и посетителей размещен актуальный плакат о характерных признаках обычной простуды, гриппа и заморской «короны».

«В СИЗО-1 Казани маски выдают, в СИЗО-2 нужно приносить свои», — поделился с журналистом один из профессиональных защитников. Другой признался — лично приобретал защитную маску для своего арестованного клиента, так же поступили договорные адвокаты из дела «Тукаевских».

— Инфекция могла быть занесена и раньше. Еще в конце марта я наблюдал определенную безалаберность — персонал СИЗО сам был без масок, из 10 моих коллег лишь двое защитили себя, а никакую температуру на входе не проверяли, — вспоминает адвокат Равиль Туктаров.

Впрочем, несмотря на потенциальные угрозы, казанские СИЗО Туктаров считает безопасней московских. А потому оспаривает решение райсуда Казани, который 20 марта решил, что расследованное в Татарстане дело о мошенничестве подсудно московскому суду, ведь именно там находился счет фирмы, с которого уводили деньги.



«Там 50 свидетелей — казанцы и оба обвиняемых, причем мой клиент под стражей и передача дела означает его перевод в один из изоляторов Москвы. А столица является эпицентром по числу заболевших. Поэтому насколько законно такое решение с точки зрения опасности для жизни и здоровья человека?..» — рассуждает защитник.

Само содержание в ограниченном пространстве большого числа людей, причем курящих, никого не делает здоровее и в обычные дни. А в случае проникновения заразы за колючую проволоку распространение будет стремительным. И не факт, что тюремная медицина готова к таким угрозам. Так что с началом наступления эпидемии пошли разговоры о замене стражи иными видами наказания — например, для фигурантов экономических дел.

Заставляет задуматься и обнародованное вчера обращение к прокурору Татарстана 17-летней школьницы из Набережных Челнов. Второй месяц девочка вместе с бабушкой вынуждена заботиться о младших брате и сестре. Их отца, директора стройфирмы «Инвестинжиниринг» Николая Шамшуру, сняли с рейса и отправили в СИЗО по подозрению в руководстве группой «обнальщиков» в начале марта. Жену арестовали как подельницу. Интересы следствия на тот момент суд посчитал выше интересов троих детей. Будет ли пересмотрено это решение, покажет время.

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Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Коронавирус как повод затянуть следствие

Проходные ГСУ МВД Татарстана и отделов Следкома по РТ последние дни пустуют. Свидетели массово игнорируют явку на допросы и очные ставки, ссылаясь на опасения за здоровье, а следователи ничего с этим поделать не могут. Суды попали в перечень мест, разрешенных к посещению даже в период самоизоляции, здания следственных отделов — нет. Остается одно — работать с теми, у кого нет шанса отказаться от участия в следственных действиях — подозреваемых и обвиняемых. Хотя с их стороны попытки изолироваться и от следствия также имеют место. В итоге остается продлевать срок следствия и неизбежно просить о продлении меры пресечения.

К слову, опрошенные «Реальным временем» договорные защитники отмечали, что в зданиях Главного следственного управления МВД по РТ на улицах Губкина и Карла Маркса, а также в здании Следкома на улице Наки Исанбета видели дежурных без масок, хотя следователи и оперативники использовали эти средства защиты на допросе. Антисептик на входе и этажах имеется. А вот с мылом в уборных и раньше были проблемы.

Намного оживленнее в отделах полиции. И там к мерам безопасности, в том числе собственной, относятся куда серьезнее — в этом убедилась журналист «Реального времени», заглянув вчера в дежурную часть ОП «Гвардейский». Несмотря на выставленный на входе хештег «Оставайся дома», отдел не пустовал. Но и посетители, и силовики были в масках.

Решать вопрос обеспечения средствами защиты пришлось экстренно, времени на тендеры просто не было, однако на сегодняшний день проблемы с масками, перчатками и антисептиком в МВД Татарстана нет. «Меня на работу не пускают, пока я руки не обработаю», — комментирует ситуацию руководитель министерского пресс-центра, полковник полиции Ирина Нижельская.

В пресс-центре Следкома по РТ отмечают — общение с посетителями сотрудники ведут в масках и перчатках. Перед разговором у прибывших замеряют температуру дистанционным градусником. Следователям-криминалистам для выезда на место обнаружения покойных граждан выдают спецкомплекты из масок и медицинских халатов.

1 / 9 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Прокуратура работает без совещаний и рукопожатий

Утром на проходной республиканской прокуратуры дежурит штатный медик. Внешний осмотр, проверка температуры и только после этого — доступ к рабочему месту. На время объявленных президентом выходных от работы постарались освободить женщин с детьми и сотрудников старше 65 лет, а часть коллектива перевели на удаленку, а еще временно отменили совещания. «Общая рекомендация — носить маски, мыть руки, избегать рукопожатий», — поясняет старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. По его словам, антисептическими препаратами, масками и перчатками надзорное ведомство обеспечено.

В последнем вчера убедилась корреспондент «Реального времени», заглянув в прокуратуру ради снимка и прямо с проходной попав в кабинет старшего помощника прокурора РТ по рассмотрению обращений и приему граждан Азата Хусаенова. Журналиста в маске он опознал не сразу, поэтому подготовился к приему и даже предложил обработать руки антисептиком. Дистанционный градусник в прокуратуре больше похож на традиционный, чем фсиновский «пистолет». Правда, как показывает практика, у человека с улицы в холодное время он показывает температуру чуть ниже реальной.

По словам «главного по приему», вирусная повестка далеко не на первом месте среди жалоб татарстанцев в адрес прокуроров. Куда больше их тревожит защита трудовых прав. Хотя есть вопросы и в связи с ограничениями на выход из дому, и по работе отдельных объектов в период массовых закрытий. Большинство из них вполне можно решить и дистанционно. На сайте прокуратуры специально обобщили информацию о всех действующих в республике «горячих линиях» и телефонах доверия по вопросам COVID-19.

Без масок прокуроров теперь не пускают и в суды, на рассмотрение ходатайств о мере пресечения, УДО и апелляционных жалоб на такие решения.

Азат Хусаенов подготовился к приему и даже предложил обработать руки антисептиком

Правосудию онлайн не хватает законов

Храмы Фемиды «самоизолировались» лучше всего. Двери в Вахитовский райсуд Казани открывают лишь по звонку и только тем, кого в суде ждут. Никаких посетителей. Прием заявлений — лишь в электронном виде и по почте. Поток последних, к слову, не сильно вырос. «Больше стало заявлений с просьбой рассмотреть без участия сторон», — говорит пресс-секретарь райсуда Татьяна Салова.

В Советском райсуде Казани двери вчера были открыты и с проходной просматривалась вполне рабочая обстановка в канцелярии и непривычно пустой коридор. Дежурный состав рассматривает неотложные ходатайства следователей и дела об административных правонарушениях по видеосвязи с полицией. Порядок на входе и в здании обеспечивают сотрудники службы приставов, которых также обеспечили масками.

Мировые суды в Татарстане также функционируют. Выносят судебные приказы по делам о налоговых и коммунальных долгах, рассматривают другие материалы, не требующие контакта с гражданами.

Кстати, в таком же режиме, но в полном составе сейчас работает Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Выносят решения по тем делам, где есть ходатайства сторон о рассмотрении без их участия. Доступ в здание также ограничен, используются тепловизоры.

Технические возможности удаленного рассмотрения дел есть уже сейчас, в мире они уже используются, отмечает замначальника Управления Судебного департамента в РТ Алмаз Ибрагимов. Чтобы использовать «Скайп» или другие онлайн-ресурсы необходима законодательная база и четкий алгоритм дистанционной идентификации участников процесса — по сетчатке глаза, по паспорту, номеру мобильника и т.д. В противном случае онлайн-решения будут заведомо неправосудными.

Двери в Вахитовский райсуд Казани открывают лишь по звонку и только тем, кого в суде ждут. Фото Ирины Плотниковой

В теории карантинный режим может ускорить внедрение судебных ноу-хау, но сколько он продлится, пока неизвестно. И если в больших судах готовятся к неизбежному «девятому валу» дел по окончании изоляционных мероприятий, а пока изучают уже поступившие дела, то в маленьких и сейчас работы хватает. Особенно в тех, где всего один федеральный судья, он же председатель. Именно в таком режиме работает глава Тюлячинского райсуда Рамиль Бикмиев. Говорит, тут главное — не заболеть. Иначе придется передавать дела соседям, а у них тоже малосоставный суд.

Дел о нарушителях режима самоизоляции Бикмиев пока не рассматривал. Для Тюлячей актуальней почти забытая в больших городах зараза — деятельность одного из местных кафе на днях приостановили из-за тараканов. А еще поймали пару подозреваемых в разбойном нападении на гражданина Турции.

Так кто по карантину главный?

На дверях Верховного суда РТ размещена информация о введении ограничений с 19 марта до 10 апреля. Будут ли они продлены до конца апреля, вслед за объявленными президентом страны «нерабочими» днями, решится на этой неделе. Меры безопасности в главном суде республики схожи с предусмотренными ФСИН в части бесконтактного градусника, антисептика на входе и обязательных масок. А вот пройти на рабочие места сегодня могут не все судьи и сотрудники аппарата — список допущенных ограничен.

Сократилось и количество заседаний в апелляционной инстанции. Пускают на них лишь участников процесса. Родственникам, друзьям и студентам-практикантам доступ закрыт. Как и журналистам, так что не ждите фотографий судьи и прокурора в масках.

На дверях Верховного суда РТ размещена информация о введении ограничений с 19 марта до 10 апреля. Будут ли они продлены до конца апреля, решится на этой неделе. Фото Ирины Плотниковой

Не стоит ждать и решения Верховного суда РТ о признании незаконным постановления Кабмина республики от 19.03.2020 в части запретов на выход татарстанцев из дома. Такие исковые требования заявлены казанским активистом Рушаном Кабировым и его адвокатом Андреем Петрушкиным со ссылкой на федеральный закон о свободе передвижения и выбора места жительства. Согласно которому ограничения этих свобод возможны:

в условиях проживания в закрытых военных городках;

в зонах экологического бедствия;

на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение;

на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных заболеваний введены особые условия и режимы проживания людей и хоздеятельности.

В последнем случае, по мнению заявителей, полномочиями накладывать ограничения на право передвижения обладают главный государственный санитарный врач России и его заместители. А они никакую самоизоляцию пока не прописывали.

Впрочем, иск этот был направлен в Верховный суд РТ по почте 6 апреля. И по данным на вчерашний день, до адресата не дошел.