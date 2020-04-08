Фемида на карантине: «Скайп» в помощь, адвокаты на «мушке» и санконтроль для прокуроров
Как пандемия тормозит следствие, а судьи и силовики защищаются от коронавируса
Среди судей Татарстана заболевших нет, но антивирусные мероприятия обернулись заморозкой большинства судебных процессов и серьезными проблемами для следователей. Самоизолировавшиеся свидетели и фигуранты уголовных дел игнорируют повестки на допрос. Тем временем в колониях республики прошла тотальная дезинфекция, а казанский адвокат обжаловал перевод своего клиента в изолятор Москвы со ссылкой на угрозу его жизни и здоровью.
УФСИН: за решеткой пока безопасней, чем на воле
Тотальную дезинфекцию провели во всех СИЗО и колониях Татарстана в минувший понедельник. По приказу руководства ФСИН России, что объявило «санитарный день» сразу, как только было получено подтверждение о первом зараженном инфекцией COVID-19 сотруднике пенитенциарной системы из Рязани. Заразу он привез из Таиланда.
В Казани и Татарстане заболевших за решеткой и среди тех, кто их охраняет, по данным оперштаба, пока нет. И приняты меры, чтобы «корона» не попала за колючую проволоку — запрещены все свидания и передачи с воли, массовые мероприятия в самих «зонах». За проходной СИЗО сотрудников ФСИН и посторонних встречает коллега с «пистолетом»-тепловизором и, целясь в лоб, замеряет температуру. С высокой — разворачивает. Таким же образом «отстреливают» адвокатов со следователями. Предлагают обработать руки антисептиком. Без масок к подопечным не пускают.
Вход в главное здание УФСИН по РТ — с теми же предосторожностями. Для своих и посетителей размещен актуальный плакат о характерных признаках обычной простуды, гриппа и заморской «короны».
«В СИЗО-1 Казани маски выдают, в СИЗО-2 нужно приносить свои», — поделился с журналистом один из профессиональных защитников. Другой признался — лично приобретал защитную маску для своего арестованного клиента, так же поступили договорные адвокаты из дела «Тукаевских».
Впрочем, несмотря на потенциальные угрозы, казанские СИЗО Туктаров считает безопасней московских. А потому оспаривает решение райсуда Казани, который 20 марта решил, что расследованное в Татарстане дело о мошенничестве подсудно московскому суду, ведь именно там находился счет фирмы, с которого уводили деньги.
«Там 50 свидетелей — казанцы и оба обвиняемых, причем мой клиент под стражей и передача дела означает его перевод в один из изоляторов Москвы. А столица является эпицентром по числу заболевших. Поэтому насколько законно такое решение с точки зрения опасности для жизни и здоровья человека?..» — рассуждает защитник.
Само содержание в ограниченном пространстве большого числа людей, причем курящих, никого не делает здоровее и в обычные дни. А в случае проникновения заразы за колючую проволоку распространение будет стремительным. И не факт, что тюремная медицина готова к таким угрозам. Так что с началом наступления эпидемии пошли разговоры о замене стражи иными видами наказания — например, для фигурантов экономических дел.
Заставляет задуматься и обнародованное вчера обращение к прокурору Татарстана 17-летней школьницы из Набережных Челнов. Второй месяц девочка вместе с бабушкой вынуждена заботиться о младших брате и сестре. Их отца, директора стройфирмы «Инвестинжиниринг» Николая Шамшуру, сняли с рейса и отправили в СИЗО по подозрению в руководстве группой «обнальщиков» в начале марта. Жену арестовали как подельницу. Интересы следствия на тот момент суд посчитал выше интересов троих детей. Будет ли пересмотрено это решение, покажет время.
Коронавирус как повод затянуть следствие
Проходные ГСУ МВД Татарстана и отделов Следкома по РТ последние дни пустуют. Свидетели массово игнорируют явку на допросы и очные ставки, ссылаясь на опасения за здоровье, а следователи ничего с этим поделать не могут. Суды попали в перечень мест, разрешенных к посещению даже в период самоизоляции, здания следственных отделов — нет. Остается одно — работать с теми, у кого нет шанса отказаться от участия в следственных действиях — подозреваемых и обвиняемых. Хотя с их стороны попытки изолироваться и от следствия также имеют место. В итоге остается продлевать срок следствия и неизбежно просить о продлении меры пресечения.
К слову, опрошенные «Реальным временем» договорные защитники отмечали, что в зданиях Главного следственного управления МВД по РТ на улицах Губкина и Карла Маркса, а также в здании Следкома на улице Наки Исанбета видели дежурных без масок, хотя следователи и оперативники использовали эти средства защиты на допросе. Антисептик на входе и этажах имеется. А вот с мылом в уборных и раньше были проблемы.
Намного оживленнее в отделах полиции. И там к мерам безопасности, в том числе собственной, относятся куда серьезнее — в этом убедилась журналист «Реального времени», заглянув вчера в дежурную часть ОП «Гвардейский». Несмотря на выставленный на входе хештег «Оставайся дома», отдел не пустовал. Но и посетители, и силовики были в масках.
Решать вопрос обеспечения средствами защиты пришлось экстренно, времени на тендеры просто не было, однако на сегодняшний день проблемы с масками, перчатками и антисептиком в МВД Татарстана нет. «Меня на работу не пускают, пока я руки не обработаю», — комментирует ситуацию руководитель министерского пресс-центра, полковник полиции Ирина Нижельская.
В пресс-центре Следкома по РТ отмечают — общение с посетителями сотрудники ведут в масках и перчатках. Перед разговором у прибывших замеряют температуру дистанционным градусником. Следователям-криминалистам для выезда на место обнаружения покойных граждан выдают спецкомплекты из масок и медицинских халатов.
Прокуратура работает без совещаний и рукопожатий
Утром на проходной республиканской прокуратуры дежурит штатный медик. Внешний осмотр, проверка температуры и только после этого — доступ к рабочему месту. На время объявленных президентом выходных от работы постарались освободить женщин с детьми и сотрудников старше 65 лет, а часть коллектива перевели на удаленку, а еще временно отменили совещания. «Общая рекомендация — носить маски, мыть руки, избегать рукопожатий», — поясняет старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. По его словам, антисептическими препаратами, масками и перчатками надзорное ведомство обеспечено.
В последнем вчера убедилась корреспондент «Реального времени», заглянув в прокуратуру ради снимка и прямо с проходной попав в кабинет старшего помощника прокурора РТ по рассмотрению обращений и приему граждан Азата Хусаенова. Журналиста в маске он опознал не сразу, поэтому подготовился к приему и даже предложил обработать руки антисептиком. Дистанционный градусник в прокуратуре больше похож на традиционный, чем фсиновский «пистолет». Правда, как показывает практика, у человека с улицы в холодное время он показывает температуру чуть ниже реальной.
По словам «главного по приему», вирусная повестка далеко не на первом месте среди жалоб татарстанцев в адрес прокуроров. Куда больше их тревожит защита трудовых прав. Хотя есть вопросы и в связи с ограничениями на выход из дому, и по работе отдельных объектов в период массовых закрытий. Большинство из них вполне можно решить и дистанционно. На сайте прокуратуры специально обобщили информацию о всех действующих в республике «горячих линиях» и телефонах доверия по вопросам COVID-19.
Без масок прокуроров теперь не пускают и в суды, на рассмотрение ходатайств о мере пресечения, УДО и апелляционных жалоб на такие решения.
Правосудию онлайн не хватает законов
Храмы Фемиды «самоизолировались» лучше всего. Двери в Вахитовский райсуд Казани открывают лишь по звонку и только тем, кого в суде ждут. Никаких посетителей. Прием заявлений — лишь в электронном виде и по почте. Поток последних, к слову, не сильно вырос. «Больше стало заявлений с просьбой рассмотреть без участия сторон», — говорит пресс-секретарь райсуда Татьяна Салова.
В Советском райсуде Казани двери вчера были открыты и с проходной просматривалась вполне рабочая обстановка в канцелярии и непривычно пустой коридор. Дежурный состав рассматривает неотложные ходатайства следователей и дела об административных правонарушениях по видеосвязи с полицией. Порядок на входе и в здании обеспечивают сотрудники службы приставов, которых также обеспечили масками.
Мировые суды в Татарстане также функционируют. Выносят судебные приказы по делам о налоговых и коммунальных долгах, рассматривают другие материалы, не требующие контакта с гражданами.
Кстати, в таком же режиме, но в полном составе сейчас работает Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Выносят решения по тем делам, где есть ходатайства сторон о рассмотрении без их участия. Доступ в здание также ограничен, используются тепловизоры.
Технические возможности удаленного рассмотрения дел есть уже сейчас, в мире они уже используются, отмечает замначальника Управления Судебного департамента в РТ Алмаз Ибрагимов. Чтобы использовать «Скайп» или другие онлайн-ресурсы необходима законодательная база и четкий алгоритм дистанционной идентификации участников процесса — по сетчатке глаза, по паспорту, номеру мобильника и т.д. В противном случае онлайн-решения будут заведомо неправосудными.
В теории карантинный режим может ускорить внедрение судебных ноу-хау, но сколько он продлится, пока неизвестно. И если в больших судах готовятся к неизбежному «девятому валу» дел по окончании изоляционных мероприятий, а пока изучают уже поступившие дела, то в маленьких и сейчас работы хватает. Особенно в тех, где всего один федеральный судья, он же председатель. Именно в таком режиме работает глава Тюлячинского райсуда Рамиль Бикмиев. Говорит, тут главное — не заболеть. Иначе придется передавать дела соседям, а у них тоже малосоставный суд.
Дел о нарушителях режима самоизоляции Бикмиев пока не рассматривал. Для Тюлячей актуальней почти забытая в больших городах зараза — деятельность одного из местных кафе на днях приостановили из-за тараканов. А еще поймали пару подозреваемых в разбойном нападении на гражданина Турции.
Так кто по карантину главный?
На дверях Верховного суда РТ размещена информация о введении ограничений с 19 марта до 10 апреля. Будут ли они продлены до конца апреля, вслед за объявленными президентом страны «нерабочими» днями, решится на этой неделе. Меры безопасности в главном суде республики схожи с предусмотренными ФСИН в части бесконтактного градусника, антисептика на входе и обязательных масок. А вот пройти на рабочие места сегодня могут не все судьи и сотрудники аппарата — список допущенных ограничен.
Сократилось и количество заседаний в апелляционной инстанции. Пускают на них лишь участников процесса. Родственникам, друзьям и студентам-практикантам доступ закрыт. Как и журналистам, так что не ждите фотографий судьи и прокурора в масках.
Не стоит ждать и решения Верховного суда РТ о признании незаконным постановления Кабмина республики от 19.03.2020 в части запретов на выход татарстанцев из дома. Такие исковые требования заявлены казанским активистом Рушаном Кабировым и его адвокатом Андреем Петрушкиным со ссылкой на федеральный закон о свободе передвижения и выбора места жительства. Согласно которому ограничения этих свобод возможны:
- в условиях проживания в закрытых военных городках;
- в зонах экологического бедствия;
- на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение;
- на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных заболеваний введены особые условия и режимы проживания людей и хоздеятельности.
В последнем случае, по мнению заявителей, полномочиями накладывать ограничения на право передвижения обладают главный государственный санитарный врач России и его заместители. А они никакую самоизоляцию пока не прописывали.
Впрочем, иск этот был направлен в Верховный суд РТ по почте 6 апреля. И по данным на вчерашний день, до адресата не дошел.
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