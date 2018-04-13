В Казани построят новый изолятор на 930 арестантов

До 2026 года в Казани планируется построить новый изолятор на 930 мест в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что строительство изолятора в Казани будет проходить в два этапа — до 2024 года строительство комплекса зданий с режимными корпусами лимитом наполнения 500 мест и до 2026 — еще на 430 мест.

Также в федеральную целевую программу включено строительство административного здания и реконструкция режимного корпуса в казанском следственном изоляторе №2. Работы планируется провести до 2022 года.

На данные цели из средств федерального бюджета планируется выделить в 2018—2026 годах более 2,8 млрд рублей.

Напомним, руководство Верховного суда РТ критично отнеслось к предложению регионального управления ФСИН разгрузить татарстанские СИЗО путем перевозки в соседние регионы страны арестантов, которые ожидают рассмотрения апелляционных жалоб.