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В Казани построят новый изолятор на 930 арестантов

16:59, 13.04.2018 4
В Казани построят новый изолятор на 930 арестантов
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

До 2026 года в Казани планируется построить новый изолятор на 930 мест в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что строительство изолятора в Казани будет проходить в два этапа — до 2024 года строительство комплекса зданий с режимными корпусами лимитом наполнения 500 мест и до 2026 — еще на 430 мест.

Также в федеральную целевую программу включено строительство административного здания и реконструкция режимного корпуса в казанском следственном изоляторе №2. Работы планируется провести до 2022 года.

На данные цели из средств федерального бюджета планируется выделить в 2018—2026 годах более 2,8 млрд рублей.

Напомним, руководство Верховного суда РТ критично отнеслось к предложению регионального управления ФСИН разгрузить татарстанские СИЗО путем перевозки в соседние регионы страны арестантов, которые ожидают рассмотрения апелляционных жалоб.

Происшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Проблему со следственными изоляторами нужно решать было давно. Адвокатам и следователям в нынешних СИЗО нет никаких нормальных условий для работы.
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  • Анонимно 14 апр
    Не о тюрьмах надо думать правительству, а о народе.
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  • Анонимно 15 апр
    А какая площадка освободится!
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  • Анонимно 19 апр
    кто застройщик?
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