Пострадавшие от ковид-карантина в СИЗО Казани — Абдуллин, Халиуллин и «Тукаевские»

Коронарежим в СИЗО-1 Татарстана продлен еще на неделю, встали десятки процессов в судах Казани и Зеленодольска

Фото: Олег Тихонов

Не снимут сегодня казарменный коронарежим в татарстанском СИЗО-1: запрет на встречи с адвокатами, следственные действия и доставку арестантов в суды решено продлить минимум до 12 июня. Такое решение, по данным источников «Реального времени», принято накануне на уровне руководства медслужбы ФСИН России, несмотря на отсутствие новых положительных тестов COVID-19 из данного изолятора. О состоянии заболевших сотрудников и буксующих уголовных делах — в нашем материале.

Сотрудников СИЗО тоже закрыли на две недели

В СИЗО-1 Казани сейчас находятся меньше 400 человек. В том числе все подростки, арестованные и осужденные по уголовным делам в Казани и близлежащих городах и районах. Источники «Реального времени» уверяют — случаев заражения среди постояльцев режимного учреждения нет. Более того, с 22 мая новых положительных тестов на COVID-19 не было и у сотрудников.

Напомним, именно в позапрошлую пятницу стало известно — у трех охранников данного СИЗО в отсутствие симптомов выявлен коронавирус. Зараженных отправили лечиться под наблюдением врачей на дому, а в Казань из Москвы поступил приказ главного государственного врача ФСИН России Дмитрия Поленичкина. Он ввел в СИЗО-1 особый казарменный режим, причем сразу на месяц.

Установленные в приказе запреты коснулись не только обитателей СИЗО, их близких и адвокатов, но и сотрудников: заступивших на службу 22 мая фсиновцев заперли в изоляторе на две недели. Ожидается, что домой они отправятся сегодня. А их посты еще на две недели займет другая смена. Если, конечно, из Москвы не придет команда о послаблении режима.

Установленные в приказе запреты коснулись не только обитателей СИЗО, их близких и адвокатов, но и сотрудников. Фото Ирины Плотниковой

Еще вчера утром источники «Реального времени» полагали — благополучная ситуация в СИЗО позволит снять карантин уже 5 июня. Однако к вечеру появились новые данные — с отменой запретов решили не торопиться и вернуться к вопросу об их отмене через неделю.

К решению ФСИН в судах Казани отнеслись с пониманием.

Суд не идет — ждет

В шаге от прений замер затяжной процесс по делу «профессорского сообщества» КНИТУ-КХТИ. Вахитовский райсуд Казани разбирается с ним с октября 2018 года. С перерывами на госпитализацию единственного арестованного из восьмерки фигурантов — бывшего проректора КХТИ Ильдара Абдуллина, что уже отбывает срок в 6,5 года за мошенничество с закупкой оборудования для вуза.

На прошлой неделе из-за «неявки» Абдуллина не состоялся последний из намеченных судом допросов подсудимых. Давать показания должна была декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич. Но поскольку ковид-карантин заблокировал доставку всех арестантов СИЗО-1, а Абдуллин содержится именно там, в процессе в который раз объявили перерыв. Пока до 8 июня. От длительности карантина и здоровья арестанта зависит, когда это громкое дело, наконец, дойдет до приговора либо иного итогового решения.

Параллельно в том же суде ожидает рассмотрение ходатайства адвокатов экс-проректора КХТИ о его освобождении по состоянию здоровья от наказания по первому приговору. Медкомиссия ФСИН считает: его заболевание препятствует нахождению в местах лишения свободы. В феврале районная Фемида с этим не согласилась и заблокировала вольную, но в апреле это решение отменил Верховный суд РТ.

Уже после приговора защитникам Халиуллина удалось получить подтверждение медкомиссии ФСИН о диагнозе, препятствующем направлению в колонию. Фото Романа Хасаева

Коронавирус остановил и процедуру ознакомления с материалами дела осужденных по делу «Лизинг-гранта», часть которых после приговора также оказалась в СИЗО-1. В том числе — бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин, он получил 7 лет колонии, суд посчитал доказанными 12 эпизодов мошенничества с грантами на поддержку предпринимателей на общую сумму 17 млн рублей и три покушения на хищение. Всего за решеткой оказались 9 из 23 обвиняемых по делу.

Уже после приговора защитникам Халиуллина удалось получить подтверждение медкомиссии ФСИН о диагнозе, препятствующем направлению в колонию. В Верховный суд РТ — еще до объявления угрозы пандемии — направлялось ходатайство об изменении меры пресечения больному, но рассматривать его не стали, сославшись на то, что приговор в силу не вступил. А этого не произойдет, пока осужденные не завершат ознакомление с протоколами заседаний и райсуд не направит дело вместе с поступившими жалобами для рассмотрения апелляционной инстанцией Верховного суда РТ. Период «недвижения» по этому делу уже растянулся на 2,5 месяца — сначала ввиду карантина во всех храмах Фемиды, затем — закрытия казанского изолятора на Япеева.

Беляев и Нафиков «короны» не боятся?

На паузе еще ряд громких процессов центрального райсуда Казани по обвинениям в заказном расстреле гендиректора «Водоканала», распиле средств Фонда поддержки предпринимательства РТ и лжепоставке швейных машин из Японии на Урал при посредничестве руководства Казанской чулочно-носочной фабрики.

Замерли и все процессы с несовершеннолетними арестантами. В том числе — дело юного рецидивиста из Зеленодольска, который в свои 16 имеет за плечами 7 приговоров и сейчас ждет суда по новому обвинению в серии угонов автомобилей, краже и грабеже.

В Приволжском райсуде не движется процесс по делу девяти хакеров с железной дороги. Их обвиняют в афере с возвратом стоимости электронных билетов, которые с помощью доступа к логину и паролю базы лишь числились оплаченными. Впрочем, по мнению одного из адвокатов, рассмотрение этого дела тормозит вовсе не «корона», а подход потерпевшей питерской компании «Сервис 007». Ее представителя суд не может допросить почти год — в Казань он не едет, а общению в формате видео-конференц-связи с петербургским судом мешают то проблемы с техникой, то неявка потерпевшего.

В Приволжском райсуде не движется процесс по делу девяти хакеров с железной дороги. Фото Ирины Плотниковой

А вот уголовные процессы Авиастроительного и Московского райсудов Казани не останавливались — подсудимых в СИЗО-1 за этими судами в данный момент не числится.

В Верховный суд Татарстана, несмотря на карантин, 25 мая доставляли Айнура Харисова, сознавшегося в убийстве жены, 2-летнего сына и 19-летнего пасынка в Менделеевске. Гособвинителем по этому делу выступил прокурор РТ Илдус Нафиков, а председательствующим судьей — зампред по уголовным делам ВС РТ Максим Беляев.

Другие заседания главного суда республики с участием постояльцев изолятора на Япеева заморожены. Рассматриваются лишь апелляционные жалобы и арестные материалы в формате видеосвязи. Стоит процесс ОПГ «Калуга» с семью подсудимыми. По версии МВД, группа виновна в расстреле бизнесмена в Константиновке, похищении главы питерской нефтяной компании ради 15 млн рублей и уводе чужого «Лексуса» после угроз владельцу выколоть глаз вилкой в ресторане.

Тормозит карантин и ход расследования нашумевшего дела ОПС «Тукаевские», по которому привлекаются три десятка человек — без учета объявленного в международный розыск лидера Анатолия Агрбы. Часть фигурантов находятся под стражей уже третий год, а когда дело дойдет до суда — сказать сложно. И без того сложную процедуру ознакомления обвиняемых с материалами расследования осложнил коронавирус. В СИЗО-2 уголовные чтения продолжаются, в СИЗО-1 их нет.