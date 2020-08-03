В Казани арестовали директора ДЮСШ по конному спорту

Под домашний арест отправил сегодня директора республиканской ДЮСШ по конному спорту Айгуль Насыбуллину Советский райсуд Казани. Ей предъявлено обвинение в двух аферах со списанием двух лошадей, как павших, и их перепродажей, передает журналист «Реального времени».



Уголовное дело об афере в спортшколе было возбуждено еще в апреле — в отношении неустановленных лиц. 30 июня в Следкоме по результатам допроса была задержана директор учреждения. В изоляторе временного содержания она провела почти пять суток — 1 августа Советский райсуд продлил срок задержания Насыбуллиной еще на 72 часа.

Первоначально Насыбуллину подозревали в мошенничестве с продажей пони Анапа. По версии сотрудников следственного отдела по Советскому району Казани, весной 2018 годаэто животное на бумаге признали умершим, сфабриковали даже акт вскрытия, а на самом деле продали животное некоему гостю из Марий Эл. Причем всего за 10 тысяч рублей — в шесть раз дешевле балансовой стоимости.

Пока директор находилась в изоляторе следователи выявили схожий эпизод с конем по кличке Вермут (он же Минотавр) и предъявили обвинение.

Вину Айгуль Насыбуллина не признает. Как сообщил «Реальному времени» ее адвокат Александр Коган, в обоих случаях ложные заключения выносила ветврач и она же получала деньги от покупателей лошадей. Однако ветеринар получила статус свидетеля, подчеркнул защитник. И добавил — по обоим эпизодам уже истек срок давности.

О деталях скандального дела — в материале «Реального времени».