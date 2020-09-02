«Нижнекамскнефтехим» принял участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме

В Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума — одного из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. В этом году мероприятие приурочено к 100-летию образования ТАССР. Свои новинки в области нефтехимии презентовали более 100 ведущих отраслевых компаний России, Ближнего и Дальнего зарубежья. Среди участников мероприятия — ПАО «Нижнекамскнефтехим», представивший свои масштабные проекты до 2025 года. Это строительство нового комплекса по производству этилена (завод ЭП-600) мощностью 600 тыс. тонн в год, энергостанции ПГУ-ТЭС и производство каучука ДССК. В настоящее время на площадках полным ходом идут строительно-монтажные работы. Завершение проектов запланировано на период с 2021 по 2024 годы.

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