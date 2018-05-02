Мугерман Роман Борисович

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, генеральный директор ООО «КАМАЗ-Марко»

Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (2003 г.), Международный институт менеджмента (2004 г.), Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ (2008 г.).

Трудовая деятельность:

2000 — 2003 гг. — инженер ОАО «КамАЗ-Металлургия» г. Набережные Челны.

2003 — 2008 гг. — начальник отдела маркетинга ОАО «КамАЗинструментспецмаш» г. Набережные Челны.

2008 — 2012 гг. — заместитель директора департамента закупок и логистики ОАО «КамАЗ» г. Набережные Челны.

2012 — 2012 гг. — директор Департамента развития закупок Центра Закупок ОАО «КамАЗ».

2012 — 2013 гг. — советник заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «КамАЗ».

С 2013 г. — генеральный директор ООО «КАМАЗ-Марко».



С 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

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