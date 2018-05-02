Мугерман Роман Борисович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, генеральный директор ООО «КАМАЗ-Марко»
Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (2003 г.), Международный институт менеджмента (2004 г.), Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ (2008 г.).
Трудовая деятельность:
2000 — 2003 гг. — инженер ОАО «КамАЗ-Металлургия» г. Набережные Челны.
2003 — 2008 гг. — начальник отдела маркетинга ОАО «КамАЗинструментспецмаш» г. Набережные Челны.
2008 — 2012 гг. — заместитель директора департамента закупок и логистики ОАО «КамАЗ» г. Набережные Челны.
2012 — 2012 гг. — директор Департамента развития закупок Центра Закупок ОАО «КамАЗ».
2012 — 2013 гг. — советник заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «КамАЗ».
С 2013 г. — генеральный директор ООО «КАМАЗ-Марко».
С 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423826, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, 112
- Телефон: +7(8552) 922-509
- Email: mugermanrb@kamaz-marco.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018