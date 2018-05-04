Шамилов Ильдар Асхатович
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончил Казанский авиационный институт по специальности «инженер-системотехник».
Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «КАМАЗ».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Награжден юбилейной медалью 70 лет Вооруженных Сил СССР, почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики, благодарностью Кабинета Министров РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423810, г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, 11, (3/08)
- Телефон: +7(8552) 45-27-00
- Email: Ildar.Shamilov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018