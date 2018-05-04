Список персон

Шамилов Ильдар Асхатович

Гос. ведомства
Шамилов Ильдар Асхатович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончил Казанский авиационный институт по специальности «инженер-системотехник».

Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «КАМАЗ».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Награжден юбилейной медалью 70 лет Вооруженных Сил СССР, почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики, благодарностью Кабинета Министров РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423810, г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, 11, (3/08)
  • Телефон: +7(8552) 45-27-00
  • Email: Ildar.Shamilov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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