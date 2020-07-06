В Казани по делу о взятке 25 тысяч арестовали директора школы

По данным источников «Реального времени», под домашний арест до 2 сентября отправлена директор казанской школы №167 Лилия Хасанова. Такое решение в эти выходные вынес Приволжский райсуд Казани по ходатайству Следкома.



Уголовное дело в отношении Хасановой возбуждено в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Ее подозревают в получении взятки должностным лицом за незаконные действия с использованием служебного положения.

Речь идет о сумме в 25 тысяч рублей. При получении этих денег 2 июля Хасанову на рабочем месте задержали сотрудники экономической полиции МВД Татарстана. По предварительным данным силовиков, деньги передавались за зачисление ребенка в первый класс.

Информацию об избрании меры пресечения по этому делу «Реальному времени» подтвердили в Приволжском райсуде Казани.

Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов находится в Советском районе Казани, в ней учится больше 1256 детей и трудятся 77 педагогов.

На сайте школы указано — в указанной должности Хасанова работает уже 22 года. Однако источники «Реального времени» уточняют — директором ее назначили лишь в ноябре 2016-го. Ее педагогический стаж составляет больше 30 лет.

Напомним, в декабре 2019-го масштабы школьных поборов и дефицит мест для первоклашек обсуждали на антикоррупционной комиссии в Казанском кремле.