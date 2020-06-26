«Обман и имитация деятельности»: как экс-глава татарстанских эсеров строила «рай» под Казанью

К старту уголовного процесса: 10 фактов о деле Рушании Бильгильдеевой

За сколько купили подставного учредителя для бильгильдеевского АН «Пассаж», почему родные сотрудников «Независимой газеты» и «Прогорода» стали потерпевшими и как выживают без газа, воды и дорог жители «элитных коттеджных поселков» под Казанью, доверившие деньги экс-лидеру справороссов Татарстана. Об этом в материале «Реального времени» — к старту процесса над не признающей вину в 133 аферах на 37,5 млн рублей депутатом Рушанией Бильгильдеевой. По версии обвиняемой, она вложила в проекты собственные 16 миллионов.

1. Студенцы: шикарный вид, баня без воды и 29 потерпевших



«Где эта улица, где этот дом?» — вопрос для приезжих в Студенцы не актуален. В этом отсутствующем на карте поселке Верхнеуслонского района пока всего два дома! Чтобы их построить, хозяевам пришлось возить воду. Еще одни успели поставить баню и теперь парятся в ней.

Главная достопримечательность здесь — шикарный вид на Волгу и Казань. Хотя на самом деле до реки не близко. Зато рядом — лес, много зелени и... столбов электропередачи, что проходят по несуществующим улицам «поселка». А ведь первые участки здесь были проданы почти 7 лет назад!

Люди вспоминают — поверили радиорекламе и обещаниям в договорах агентства недвижимости «Пассаж», что уже к концу 2014-го тут будут электричество, вода и газ. Позже срок ежегодно сдвигался. Сегодня голубого топлива и влаги в поселке так и нет. Есть колодец и проложенная в земле труба будущего водопровода, и еще одна, просто уложенная в траншею. Именно такой подход часть потерпевших считают «имитацией деятельности» и вспоминают, как в 2016-м ныне обвиняемая хозяйка «Пассажа» создала для них группу WhatsApp «Любимые Студенцы», чтобы довести свои обещания до всех. А потом сама из нее и удалилась.

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Ирина Плотникова

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Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

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Ирина Плотникова

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Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

— Я скважину за свой счет делаю. Потому что грунтовой воды не хватает. Бильгильдеевой отдала 270 тысяч рублей за коммуникации, теперь снова такие деньги платить приходится, призналась «Реальному времени» хозяйка одного из двух домов в Студенцах, химик по профессии. В свое время они с мужем продали дачу в Васильево ради лучшей жизни для детей и внуков тут, в Услоне. «Я почему-то считала, что если человек в Гордуме — он не может обмануть. Обязательно на суд придем!», — говорит потерпевшая. Всего по Студенцам пострадавшими признали 29 семей.

2. Судья «Новотатарских» и «пулеметчиков»

На 29 июня Вахитовский райсуд Казани назначил предварительное слушание по делу экс-лидера регионального отделения «Справедливой России» и депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой. По данным «Реального времени» обвиняемая и ее защитник Мидхат Курманов готовят ряд ходатайств, в частности собираются просить о возврате материалов 64-томного дела прокурору.

Разбираться в этой истории поручено судье Ильдару Салихову, который ранее посадил покаявшихся растратчиков 220 млн рублей банка «Открытие» и обвиняемых по делу ОПГ «Новотатарские», наказал условными сроками трех полицейских по делу о фальсификации изъятия пистолета-пулемета, а сейчас рассматривает дело о хищении газпромовских акций на 30 млн рублей со счетов умерших детей-сирот.

На 29 июня Вахитовский райсуд Казани назначил предварительное слушание по делу экс-лидера регионального отделения «Справедливой России» и депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой. Фото Ирины Плотниковой

3. Безземельные покупатели

Бильгильдееву обвиняют в множестве эпизодов мошенничества в особо крупном (два эпизода) и крупном размере с использованием служебного положения (131 эпизод). Общий ущерб оценен в 37,5 млн рублей. Большая его часть — средства потерпевших, которые при покупке участка через компании обвиняемой оплатили ей еще и прокладку всех коммуникаций, но остались с носом. Причем пять потерпевших остались еще и без оплаченных ими участков, как выяснили сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

Так, один покупатель земли в Восточном Державино (Лаишевский район) — заплатил 670 тысяч рублей (450 за участок, 220 за коммуникации), построил в 2014-м году там дом на продажу, а реализовать его не смог — право собственности на «свой» участок он так и не получил. В 2019-м познакомился с реальным владельцем этой земли Ильей Инякиным, который, как выяснилось, купил этот участок и еще полсотни наделов лишь в 2017 году и потом регулярно слышал от Бильгильдеевой, что землю под домом «вот-вот выкупят». К моменту передачи дела в суд деньги «владельцу» постройки на чужом участке никто так и не вернул.

«Свою землю» повторно пришлось выкупать другому потерпевшему. Вместе с партнерами он планировал поэтапно выкупить шесть участков в поселке «Радужный» (Высокогорский район) — застроить один — продать, оплатить следующие. Но поддался на уговоры и обещания рассрочки от хозяйки «Пассажа» и внес в кассу оплату коммуникаций сразу по шести участкам в 2012 году. Договор предусматривал, что за земли он должен будет доплатить 4,8 млн рублей. Бизнесмен согласился, вот только построенный таунхаус на две семьи в поселке без газа и воды никому продать не смог, а к маю 2014-го цена «остатка оплаты» поднялась почти вдвое — до 9 млн рублей (150 тыс за сотку). Дальше выяснилось — собственником земли является «Автоградбанк» и грозится снести незаконную постройку. Потерпевший выкупил участок почти за 2 млн рублей, а от покупки еще пяти отказался. Денег за коммуникации от «Пассажа» не дождался.

На следствии потерпевшая рассказывала — муж не раз писал о ее партийной деятельности, доверял ей, так что предложение «выгодной» земельной сделки от лидера татарстанских эсеров было принято на ура. Фото Ирины Плотниковой

Больше повезло бывшей супруге журналиста «Независимой газеты». Вложенные в Студенцы деньги она получила лично от Бильгильдеевой спустя 5 лет — в 2019-м. На следствии потерпевшая рассказывала — муж не раз писал о ее партийной деятельности, доверял ей, так что предложение «выгодной» земельной сделки от лидера татарстанских эсеров было принято на ура. После полной оплаты по договорам покупки, прокладки коммуникаций и риелторских услуг (всего на 550 тысяч) потерпевшей обещали зарегистрировать право на землю и передать все документы. Но в 2018-м оказалось, что таких документов просто нет, и женщина написала заявление в Следком. После возбуждения дела подозреваемая нашла время для встреч и деньги для этой потерпевшей.

Заявить о преступлении пришлось и экс-руководителю отдела продаж казанского «Прогорода». С этим изданием за рекламу «бизнес-пассажей» расплатились как раз участками в будущих коттеджных поселках. Сотрудница издания купилась на обещания закрытого коттеджного поселка — с дорогами, охраной, детской площадкой и коммуникациями, вложилась в два участка — для себя и подруги. Но в отсутствие обещанных благ стройка ее дома остановилась на уровне фундамента.

4. Восточное Державино: бездорожье в «лепехах», автокладбище и 57 потерпевших

Поселок Восточное Державино в Высокогорском районе тоже мало похож на райский уголок. Участки тут приобрели 165 семей, в полицию с заявлениями обратились 57. Обещанной ограды с охраной и шлагбаумом тут нет. Как нет и дорог — лишь местами укатанная колея, весной и осенью тут можно проехать лишь на тракторе или танке. Потому владельцы коттеджей бросают свои легковушки в более благоустроенной во всех отношениях деревне Державино.



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Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Передвигаться пешком по поселку также стоит с опаской — деревенские гоняют на незастроенный пустырь к соседям коров, быков и овец, так что «лепехи» можно встретить в самых неожиданных местах. Даже на местном кладбище битых машин, которое занимает один из участков. С этих авто сняли все уцелевшие запчасти и номера, некоторые разобрали так, что остался лишь остов кабины. Корреспонденту «Реального времени» удалось насчитать 13 машин, причем, судя по внешнему виду, автосвалка на этом месте появилась не так давно — проржавевших насквозь экспонатов тут нет.

Еще одна достопримечательность державинцев — памятник непостроенному газопроводу: из земли вертикально в небо поднята черная труба с синей полоской. Со слов местных, ее проложили и бросили пару лет назад, причем уверяли, что «делают газ». Правда, специалисты смеются — синей полоской маркируют трубы для питьевого водоснабжения, а на газовых полоска должна быть желтой.

— Из обещанного есть только свет. Дом топим электричеством и это накладно. Башни для воды построили лишь летом 2018-го, но она то есть, то нет. Летом чаще не бывает. Говорят, к нашему водопроводу еще и деревня подключена, — поделилась с журналистом «Реального времени» Зумария, электромонтер по профессии.

Корреспонденту «Реального времени» удалось насчитать 13 машин, причем, судя по внешнему виду, автосвалка на этом месте появилась не так давно. Фото Ирины Плотниковой

— Мы тут живем с 2017-го. Бильгильдееву не видели очень давно. Последний раз она приезжала сюда на собрание и прямо в поле, у водонапорной башни, обещала — проведет газ. И ничего не сделала. Хотелось бы, чтобы она получила по заслугам. А то до сих пор говорит, что это «политический заказ», — рассуждает Ольга, хозяйка другого «державинского» дома, которая вместе с мужем продала квартиру в Казани ради лучшей жизни в пригороде.

К слову, часть участков в этом «поселке» получил лаишевский исполком и тут же передал многодетным семьям. Строиться они и не начинали.

5. Чьи земли продавал «Пассаж»

При этом сами участки «Пассажу» не принадлежали — собственником земли под Студенцами являлось казанское ООО «ПСУ», наделы в Восточном Державино и Радужном через фирму Бильгильдеевой продавал «Автоградбанк», ну а в поселке с красивым названием Бахчисарай землевладельцем выступал казанский бизнесмен Тагиров. Последнему, по данным следствия, в итоге и пришлось решать проблемы с обеспечением новоселов благами цивилизации.

Нюанс в том, что на момент продаж «под коттеджи» лишь земли в Студенцах имели разрешенный вид использования «под индивидуальное жилищное строительство». Тогда как «радужные» и «державинские» участки относились к землям сельхозназначения, на которых по закону капстроительство просто запрещено. В ходе следствия потерпевшие из Радужного рассказывали — и менеджеры «Пассажа», и Бильгильдеева лично просили их не обращать внимания на сельхозстатус, уверяя, что перевод земель в категории «под ИЖС» «уже на мази». По факту потребовались годы, чтобы изменить целевое назначение на садоводство. Лишь после этого собственники коттеджей близ Константиновки смогли легализовать свои постройки.

«Державинцам» сразу обещали перевод земель в садоводческие, и тут обошлось без сложностей.

К слову, земли в Высокогорском районе «Автоградбанк» забрал в счет оплаты кредита у компании «Бизнес-холдинг» известного казанского предпринимателя Геннадия Муравьева.

В уголовном деле фигурируют ООО «Пассаж», «Пассаж-Державино» и «Агентство недвижимости «Пассаж». Фото Ирины Плотниковой

6. Проблемное агентство «слили» за 5 тысяч рублей

В уголовном деле фигурируют ООО «Пассаж», «Пассаж-Державино» и «Агентство недвижимости «Пассаж». Первые два единолично создала и возглавила в 2012-м Рушания Бильгильдеева. А в 2014 и 2015-м присоединила к «Мастерснабу-Казань» и «Антею», вследствие чего компании прекратили свою деятельность.

ООО «АН «Пассаж» в 2013-м также учреждала Бильгильдеева, директором назначила одну из подчиненных — Ахметшину, но уже через несколько месяцев взяла управление на себя, а в октябре 2015-го назначила руководителем свою двоюродную сестру — Валееву. Впрочем, через 13 месяцев новым директором и учредителем агентства стала неизвестная потерпевшим Ольга Маслова. Когда следователи 4-го отдела Следкома по РТ нашли ее, та сообщила — за роль руководителя-учредителя один знакомый заплатил ей 5 тысяч рублей, в действительности, никакой фирмой она не управляла. А с Бильгильдеевой познакомилась при оформлении документов у нотариуса, позже по ее просьбе оформила доверенность на право действовать в интересах АН «Пассаж». В 2019-м организацию как недействующую исключили из ЕГРЮЛ.

По данным силовиков, сын Бильгильдеевой — будущий медик — успел поработать в мамином агентстве на полставки.

7. Деньги потерпевших текли в партийную кассу?

А 2017-м году закрылась еще одна бизнес-структура обвиняемой — «Строительная компания «Пассаж». Бывшие работники вспоминали — организация была создана для оказания услуг по строительству домов на проданных другим «Пассажем» участках. Своих рабочих и техники у СК не было, лишь договор с неким организатором работ. А договоры на услуги по стройке заключались и оплачивались.

Бывшие работники вспоминали — организация была создана для оказания услуг по строительству домов на проданных другим «Пассажем» участках. Фото Ирины Плотниковой

Но деньги эти тратились иначе, в том числе на нужды регионального отделения партии — по крайней мере, такие свидетельские показания фигурируют в материалах дела, утверждает источник «Реального времени». Он отмечает: сотрудники бухгалтерии били тревогу и в итоге были уволены... за неисполнение трудовых обязанностей.

Версия о перекачке денег в партийную кассу звучала и на старте расследования, но ввиду отсутствия большей части бухгалтерских документов проверить ее оказалось затруднительно.

8. «Справедливое ЖКХ» и провал с «продажей» многоэтажек

Один из эпизодов дела партийного лидера напрямую связан с проектом татарстанских эсэров «Справедливое ЖКХ». Потерпевшим по нему признан бывший директор челнинской «УК «Яшьлек». По версии следствия, в 2016 году обвиняемая получила от него 550 тысяч рублей за организацию перевода многоквартирных домов под управление вышеназванной УК. Причем, 550 тысяч были лишь авансом, полный пакет документов и подготовка почвы для смены УК по инициативе снизу должны были обойтись в 4 млн рублей. А речь шла об управлении 20 многоэтажками в Приволжском районе Казани (на улицах Габишева, Завойского, Зорге, Фучика и Сафиуллина), полагают силовики.

На следствии потерпевший рассказал, что схожая договоренность за 200 тысяч рублей ранее была достигнута по 20 домам в 52-м комплексе Набережных Челнах. И в Челнах подчиненные Бильгильдеевой пытались что-то сделать по агитации жильцов за перевод и проведение общих собраний собственников — даже митинг провели, правда, попытка смены коммунальной власти успеха не имела — челнинцы просто прогнали «варягов». В 2017-м Арбитражный суд РТ удовлетворил иск УК «Яшьлек», но возврата денег потерпевший так и не дождался. Забегая вперед — обвиняемая считает, что ничего не должна и те 550 тысяч рублей касались работы только в Челнах.

Поселок Радужный в Константиновке, в отличие от других поселков, имеет и указатель на въезде, и тесные, но улицы с красивыми названиями и табличками. Фото Ирины Плотниковой

9. Радужный: опасные башни, узкие улочки и доплата за «рай»

Поселок «Радужный» в Константиновке, в отличие от других поселков, имеет и указатель на въезде, и тесные, но улицы с красивыми названиями и табличками. И если улица Райская оправдывает название причудливыми домиками с удобствами, то названная в честь поэта Велимира Хлебникова улица печалит автомобилистов ухабами.

— Дорогу до озера проложили власти, а остальные — делали сами. Живем тут седьмой год, рассказали журналисту подростки лет 15—16. — Вначале газа не было, дома топили светом (электричеством, — прим. ред.), вода текла ржавая, воняла сильно. Сейчас чуть получше стало.

По словам потерпевших, обещанный при покупке участков подвод воды и электричества «Пассаж» решил своеобразно: электросети провели по улицам, но подключаться жильцам пришлось за свой счет. И тут оказалось, что договор проведен через собственника земли — «Автоградбанк», поэтому счета на оплату энергии жителям выставляют как юркомпаниям!

Газопровод пришлось строить полностью за свой счет, по новой вкладывая средства. А вот водопровод «от депутата» до сих пор вызывает нарекания. Изначально его подключили к двум старым проржавевшим водонапорным башням и скважинам. В результате загрязненной водой люди даже огород полить не могли. Половина местных решила проблему бурением собственных артезианских скважин. А руководству ДНТ «Радужный» позже пришлось решать и проблему с башнями — одна накренилась так, что могла в любой момент рухнуть на соседние дома. Ради безопасности демонтировали обе и подключили скважины к водопроводу напрямую, но качество воды улучшилось несильно.

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Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

«Последний раз видел Бильгильдееву где-то в 2015 году — собирались в центре [Казани], она тогда жаловалась, что банк ее обманул и бросил», — вспоминает Леонард Ахметов. — Земля под нашими домами была сельхозназначения, и мы собственными силами перевели ее под садоводство. Депутат в этом не участвовала».

В процессе перевода земель выяснилось — первоначальные обещания риелторского агентства и его главы были чересчур «завышенными». Претендовать на категорию «под ИЖС» с улочками шириной 9 метров нельзя. А расширить их до 15 метров в «Радужном» нереально. Ввиду тесноты и высокого риска ДТП выезды на основную улицу снабжены спецзеркалами. Заблудиться тут сложновато — все дороги с горки ведут вниз, к озеру с уточками.

Детскую площадку от «Пассажа» люди не дождались — сообразили сами. Правда, место отвели не слишком удачное — в охранной зоне газопровода.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 46 из 135 собственников участков в этом поселке. Остальные писать заявления не стали.

Пока потерпевшие добивались возбуждения уголовного дела и ждали суда, Рушания Бильгильдеева успела побывать первой в Татарстане женщиной-кандидатом в президенты и получить мандат депутата Казгордумы. Фото Романа Хасаева

10. Версия обвиняемой: лично вложила в проекты 16 млн рублей

Пока потерпевшие добивались возбуждения уголовного дела и ждали суда, Рушания Бильгильдеева успела побывать первой в Татарстане женщиной-кандидатом в президенты и получить мандат депутата Казгордумы. Срок ее полномочий истекает в этом году. В 2020-м Бильгильдеева по совету партийных боссов оставила пост руководителя регионального отделения «Справедливой России», а затем сдала партбилет. После чего давала понять, что политику не бросает.

Правда, новый глава татарстанских эсэров Альмир Махеев после избрания заявил о долгах реготделения на 1,5 млн рублей и расписках на 10 млн рублей, которые не поступили в кассу, сообщал «КоммерсантЪ-Казань». И приводила цитату о намерениях Махеева уйти от «бесконтрольной практики сбора наличных» и «торговли депутатскими мандатами».

По версии обвиняемой, хищений не было, «Пассаж» направлял на коммуникации все деньги покупателей, работал активно, но на фоне экономического кризиса 2014-го года столкнулся с трехкратным падением продаж. В результате, значительное количество участков так и не были проданы, что обернулось и нехваткой средств для прокладки коммуникаций.

«Всего до возбуждения уголовного дела 2016—2018 гг. я вложила личных средств на сумму 12 734 453 рублей, в ходе [расследования] вернула людям 2 775 163 рубля, также вложила в коммуникации. Общая сумма 16 416 004, 20 рублей», — комментирует свою позицию Рушания Бильгильдеева в соцсетях.

Также экс-глава «Пассажа» обвиняет одну из бывших сотрудниц в крупной растрате, а следователя — в попытке оказания психологического давления. Истории с выкупленными и не полученными участками объясняет по-разному. В большинстве винит самих покупателей — мол, рассчитались не вовремя, не явились на подписание договора, затянули оформление доверенности на регистрацию. По словам обвиняемой, возвращать деньги этим людям она начала еще до возбуждения уголовного дела (у следствия — иные данные) и в итоге компенсировала расходы четырех граждан.

Проблемы с водопроводом в Радужном и Восточном Державино, по мнению бизнес-леди, могли появиться вследствие неверной эксплуатации и обслуживания сетей, а при сдаче работ все было в порядке. Также на следствии Рушания Бильгильдеева говорила, что ее планы по возобновлению работ в поселках сорвали сами следователи — возбудили дело, довели ее супруга до инфаркта и ей пришлось все бросить и ухаживать за ним.

«Где здесь умысел И где мошенничество? Мошенники давно за границей! Я же живу в Казани, веду активную политическую работу! Не пойду я на выборы, успокойтесь», — продолжает заочную полемику с силовиками обвиняемая. И напоминает о своих правительственных наградах, медалях и грамотах за добросовестный труд.

Чем обернется судебный процесс над депутатом, расскажет «Реальное время».