Россельхознадзор
Общая информация
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан - территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных растений, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также для реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора.
Руководитель - Хабипов Нурислам Нуриманович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 20а
- Телефон: (843) 570-20-08
- Email: agronadzor_rt@mail.ru
- Сайт: http://shn.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 11.09.2017