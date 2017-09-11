Россельхознадзор

Общая информация

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан - территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных растений, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также для реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора.

Руководитель - Хабипов Нурислам Нуриманович

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