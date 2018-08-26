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АО Холдинговая компания Ак Барс

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Общая информация

АО «Холдинговая компания «Ак Барс» — управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий Татарстана.

Холдинговая компания «Ак Барс» была основана в 1998 году как дочерняя структура «АК БАРС» Банка для профессионального управления его торгово-промышленными активами.

В составе Холдинга около 80 предприятий с общей численностью сотрудников более 40 тыс. человек. Годовой оборот – более 90 млрд.рублей.

В числе предприятий холдинга – предприятия федерального уровня: судостроительный завод АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», строительный холдинг ОАО «Камгэсэнергострой», приборостроительное предприятие ОАО «Казанский завод «Электроприбор».

Ключевое место в структуре холдинга занимает комплекс агропромышленных предприятий – компания входит в тройку крупнейших производителей и переработчиков сельхозпродукции Республики Татарстан. Общая площадь сельхозугодий – 500 тыс.га, в том числе пашни – 417 тыс.га. В составе комплекса — 40 предприятий по производству и переработке сельхозпродукции на территории Республики Татарстан и Нижегородской области с общей численностью занятых более 13 тыс.человек. В рамках комплекса сформирован замкнутый цикл производства, объединяющий блоки предприятий, работающих по принципу «от поля до прилавка». Реализация продукции осуществляется через собственные торговые сети.

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА

Промышленность

  • АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
  • ОАО «Казанский завод „Электроприбор“

Строительство и производство строительных материалов

  • АО „АСПК“
  • ОАО «Камгэсэнергострой»
  • ООО «Ак Барс Металл»
  • ООО „УСК “Ак Барс»

Пищевая промышленность

  • ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»
  • ОАО «Казанский хлебозавод №3»
  • ОАО «Булочно кондитерский комбинат»
  • ООО «Буинский сахар»
  • АО «Зеленодольский молочный комбинат»

Агропромышленный комплекс

Мясо-молочное животноводство

  • ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»
  • ООО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы»
  • ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свияга»
  • ООО «Науруз»
  • ООО «Агрофирма «Апас»
  • ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Камско-Устьинское»
  • ООО «Идель»
  • ООО «АПК «Заволжье»
  • ООО «АФ «Семиречье»
  • ООО «ООО Ак Барс Буинск»
  • ООО «Ак Барс Дрожжаное»
  • ООО «Привольное»
  • ООО «Содружество»
  • ООО «Ак Барс Кайбицы»
  • ООО «Джукетау»
  • ООО «Авангард»
  • ООО «Агрофирма им. П.В.Деметьева»

Свиноводство

  • ООО «Науруз»
  • ООО «Авангард»

Птицеводство

  • ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» (2 птицефабрики)

Растениеводство

  • ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»
  • ООО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы»
  • ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свияга»
  • ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Камско-Устьинское»
  • ООО «Агро-Кама»
  • ООО «Агро-Престиж»
  • ООО «АФ «Семиречье»
  • ООО «Ак Барс Буинск»
  • ООО «Ак барс Кайбицы»
  • ООО «Содружество»
  • ООО «Ак Барс Дрожжаное»
  • ООО «Привольное»
  • ООО «Авангард»
  • ООО «Джукетау»
  • ООО «АПК «Заволжье»
  • ООО «Агрофирма им. П.В.Деметьева»

Зерноводство

  • ОАО «Арский элеватор»
  • ОАО «Казаньзернопродукт»
  • «Дрожжановский элеватор»
  • «Буинский элеватор»
  • «Каратунское хлебоприемное предприятие»
  • ОАО «Камско-Устьинское хлебоприемное предприятие»

Торговля

  • ОАО «АЗЫК» (сеть магазинов «Пестречинка»)
  • ООО «Ак Барс Регион»

Информационные технологии

  • ООО «АйТи Си Казань»

Культурно-развлекательный, спортивный комплекс

  • АНО «МЦ „АК БАРС“
  • ООО „Дворец единоборств “Ак Барс»
  • КРК «Тимерхан»

Группа охранных предприятий

  • ООО «ЧОП «Гранит»
  • ООО «ЧОП «Гранит-2»
  • ООО «ОА «Тимерхан»
  • ООО «ОА «Тимерхан-2»

Услуги

  • ЗАО «ТПК „Агро-Трейд“
  • ООО „МТК “Ак Барс»
  • ООО «Ак Барс Снаб»
  • ООО «Ак Барс Актив»
  • ООО «ПБУ»
  • ООО «СВХ М7»
  • АО «Лидер»

Генеральный директор – Егоров Иван Михайлович
Председатель совета директоров – Гафаров Шамиль Хамитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420094, г. Казань, ул. Короленко, 58а
  • Телефон: (843) 511-45-45, 511-45-50
  • Email: abh@abh.ru
  • Сайт: www.abh.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2018

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