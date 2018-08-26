АО Холдинговая компания Ак Барс

Общая информация

АО «Холдинговая компания «Ак Барс» — управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий Татарстана.

Холдинговая компания «Ак Барс» была основана в 1998 году как дочерняя структура «АК БАРС» Банка для профессионального управления его торгово-промышленными активами.

В составе Холдинга около 80 предприятий с общей численностью сотрудников более 40 тыс. человек. Годовой оборот – более 90 млрд.рублей.

В числе предприятий холдинга – предприятия федерального уровня: судостроительный завод АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», строительный холдинг ОАО «Камгэсэнергострой», приборостроительное предприятие ОАО «Казанский завод «Электроприбор».

Ключевое место в структуре холдинга занимает комплекс агропромышленных предприятий – компания входит в тройку крупнейших производителей и переработчиков сельхозпродукции Республики Татарстан. Общая площадь сельхозугодий – 500 тыс.га, в том числе пашни – 417 тыс.га. В составе комплекса — 40 предприятий по производству и переработке сельхозпродукции на территории Республики Татарстан и Нижегородской области с общей численностью занятых более 13 тыс.человек. В рамках комплекса сформирован замкнутый цикл производства, объединяющий блоки предприятий, работающих по принципу «от поля до прилавка». Реализация продукции осуществляется через собственные торговые сети.

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА

Промышленность

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

ОАО «Казанский завод „Электроприбор“

Строительство и производство строительных материалов

АО „АСПК“

ОАО «Камгэсэнергострой»

ООО «Ак Барс Металл»

ООО „УСК “Ак Барс»

Пищевая промышленность

ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»

ОАО «Казанский хлебозавод №3»

ОАО «Булочно кондитерский комбинат»

ООО «Буинский сахар»

АО «Зеленодольский молочный комбинат»

Агропромышленный комплекс

Мясо-молочное животноводство

ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»

ООО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы»

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свияга»

ООО «Науруз»

ООО «Агрофирма «Апас»

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Камско-Устьинское»

ООО «Идель»

ООО «АПК «Заволжье»

ООО «АФ «Семиречье»

ООО «ООО Ак Барс Буинск»

ООО «Ак Барс Дрожжаное»

ООО «Привольное»

ООО «Содружество»

ООО «Ак Барс Кайбицы»

ООО «Джукетау»

ООО «Авангард»

ООО «Агрофирма им. П.В.Деметьева»

Свиноводство

ООО «Науруз»

ООО «Авангард»

Птицеводство

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» (2 птицефабрики)

Растениеводство



ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»

ООО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы»

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свияга»

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Камско-Устьинское»

ООО «Агро-Кама»

ООО «Агро-Престиж»

ООО «АФ «Семиречье»

ООО «Ак Барс Буинск»

ООО «Ак барс Кайбицы»

ООО «Содружество»

ООО «Ак Барс Дрожжаное»

ООО «Привольное»

ООО «Авангард»

ООО «Джукетау»

ООО «АПК «Заволжье»

ООО «Агрофирма им. П.В.Деметьева»

Зерноводство

ОАО «Арский элеватор»

ОАО «Казаньзернопродукт»

«Дрожжановский элеватор»

«Буинский элеватор»

«Каратунское хлебоприемное предприятие»

ОАО «Камско-Устьинское хлебоприемное предприятие»

Торговля



ОАО «АЗЫК» (сеть магазинов «Пестречинка»)

ООО «Ак Барс Регион»

Информационные технологии



ООО «АйТи Си Казань»

Культурно-развлекательный, спортивный комплекс

АНО «МЦ „АК БАРС“

ООО „Дворец единоборств “Ак Барс»

КРК «Тимерхан»

Группа охранных предприятий

ООО «ЧОП «Гранит»

ООО «ЧОП «Гранит-2»

ООО «ОА «Тимерхан»

ООО «ОА «Тимерхан-2»

Услуги



ЗАО «ТПК „Агро-Трейд“

ООО „МТК “Ак Барс»

ООО «Ак Барс Снаб»

ООО «Ак Барс Актив»

ООО «ПБУ»

ООО «СВХ М7»

АО «Лидер»

Генеральный директор – Егоров Иван Михайлович

Председатель совета директоров – Гафаров Шамиль Хамитович

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