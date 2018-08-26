АО Холдинговая компания Ак Барс
Общая информация
АО «Холдинговая компания «Ак Барс» — управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий Татарстана.
Холдинговая компания «Ак Барс» была основана в 1998 году как дочерняя структура «АК БАРС» Банка для профессионального управления его торгово-промышленными активами.
В составе Холдинга около 80 предприятий с общей численностью сотрудников более 40 тыс. человек. Годовой оборот – более 90 млрд.рублей.
В числе предприятий холдинга – предприятия федерального уровня: судостроительный завод АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», строительный холдинг ОАО «Камгэсэнергострой», приборостроительное предприятие ОАО «Казанский завод «Электроприбор».
Ключевое место в структуре холдинга занимает комплекс агропромышленных предприятий – компания входит в тройку крупнейших производителей и переработчиков сельхозпродукции Республики Татарстан. Общая площадь сельхозугодий – 500 тыс.га, в том числе пашни – 417 тыс.га. В составе комплекса — 40 предприятий по производству и переработке сельхозпродукции на территории Республики Татарстан и Нижегородской области с общей численностью занятых более 13 тыс.человек. В рамках комплекса сформирован замкнутый цикл производства, объединяющий блоки предприятий, работающих по принципу «от поля до прилавка». Реализация продукции осуществляется через собственные торговые сети.
СТРУКТУРА ХОЛДИНГА
Промышленность
- АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
- ОАО «Казанский завод „Электроприбор“
Строительство и производство строительных материалов
- АО „АСПК“
- ОАО «Камгэсэнергострой»
- ООО «Ак Барс Металл»
- ООО „УСК “Ак Барс»
Пищевая промышленность
- ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»
- ОАО «Казанский хлебозавод №3»
- ОАО «Булочно кондитерский комбинат»
- ООО «Буинский сахар»
- АО «Зеленодольский молочный комбинат»
Агропромышленный комплекс
Мясо-молочное животноводство
- ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»
- ООО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы»
- ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свияга»
- ООО «Науруз»
- ООО «Агрофирма «Апас»
- ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Камско-Устьинское»
- ООО «Идель»
- ООО «АПК «Заволжье»
- ООО «АФ «Семиречье»
- ООО «ООО Ак Барс Буинск»
- ООО «Ак Барс Дрожжаное»
- ООО «Привольное»
- ООО «Содружество»
- ООО «Ак Барс Кайбицы»
- ООО «Джукетау»
- ООО «Авангард»
- ООО «Агрофирма им. П.В.Деметьева»
Свиноводство
- ООО «Науруз»
- ООО «Авангард»
Птицеводство
- ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» (2 птицефабрики)
Растениеводство
- ООО «Агрокомплекс «Ак Барс»
- ООО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы»
- ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свияга»
- ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Камско-Устьинское»
- ООО «Агро-Кама»
- ООО «Агро-Престиж»
- ООО «АФ «Семиречье»
- ООО «Ак Барс Буинск»
- ООО «Ак барс Кайбицы»
- ООО «Содружество»
- ООО «Ак Барс Дрожжаное»
- ООО «Привольное»
- ООО «Авангард»
- ООО «Джукетау»
- ООО «АПК «Заволжье»
- ООО «Агрофирма им. П.В.Деметьева»
Зерноводство
- ОАО «Арский элеватор»
- ОАО «Казаньзернопродукт»
- «Дрожжановский элеватор»
- «Буинский элеватор»
- «Каратунское хлебоприемное предприятие»
- ОАО «Камско-Устьинское хлебоприемное предприятие»
Торговля
- ОАО «АЗЫК» (сеть магазинов «Пестречинка»)
- ООО «Ак Барс Регион»
Информационные технологии
- ООО «АйТи Си Казань»
Культурно-развлекательный, спортивный комплекс
- АНО «МЦ „АК БАРС“
- ООО „Дворец единоборств “Ак Барс»
- КРК «Тимерхан»
Группа охранных предприятий
- ООО «ЧОП «Гранит»
- ООО «ЧОП «Гранит-2»
- ООО «ОА «Тимерхан»
- ООО «ОА «Тимерхан-2»
Услуги
- ЗАО «ТПК „Агро-Трейд“
- ООО „МТК “Ак Барс»
- ООО «Ак Барс Снаб»
- ООО «Ак Барс Актив»
- ООО «ПБУ»
- ООО «СВХ М7»
- АО «Лидер»
Генеральный директор – Егоров Иван Михайлович
Председатель совета директоров – Гафаров Шамиль Хамитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, г. Казань, ул. Короленко, 58а
- Телефон: (843) 511-45-45, 511-45-50
- Email: abh@abh.ru
- Сайт: www.abh.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2018