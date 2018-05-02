Егоров Иван Михайлович

Общая информация

Генеральный директор АО «Холдинговая компания „Ак Барс“, депутат Государственного совета РТ пятого созыва

Родился в д. Зюри Мамадышского района Республики Татарстан. Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности „начальное военное образование и физическое воспитание“ (1987 г.), Московскую коммерческую Академию по специальности „менеджмент“ (1994 г.). Имеет степень МВА.

Трудовая деятельность:

1987 — 1996 гг. — руководящие должности в сфере торговли и общепита.

1996 — 2002 гг. — директор Государственного унитарного предприятия „Усадский спиртзавод“, филиал производственного объединения „Татспиртпром“.

2002 г. — генеральный директор ОАО „Холдинговая компания “Ак Барс».

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ. Член Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам. Председатель координационного совета Кабинета Министров РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Президент федерации автомотоспорта РТ. Президент федерации самбо РТ.

Заслуженный работник пищевой промышленности РТ.

Награжден орденом Красной Звезды (1981 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орденом «За заслуги» (2006 г.), золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2008 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, благодарностью Президента РФ за поддержку ветеранов и работу с молодежью (2009 г.), знаком МВД РФ «За верность долгу» (2009 г.).

Женат, воспитывает троих детей.

Дата последнего обновления: