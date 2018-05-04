Список персон

Шагитов Марат Фаатович

Гос. ведомства, Строительство, Строительные компании
Шагитов Марат Фаатович Фото: www.gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 3 марта 1968 года в Казани.

Образование:

1993 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «экономика и социология труда» )

Трудовая деятельность:

1993 — 1998 гг. — руководящие должности в коммерческих структурах.

1998 — 2007 гг. — начальник отдела финансирования программ по приватизации, заместитель директора, директор Департамента казначейства — первый заместитель министра финансов РТ.

2007 г. — первый заместитель Председателя правления ПАО «АК БАРС Банк».
2008 г. — генеральный директор ООО «АК БАРС Девелопмент».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Меридианная,1
  • Телефон: (843) 513-09-48
  • Email: info@abdev.ru
  • Сайт: www.akbars-development.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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