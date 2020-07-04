Опрос предпринимателей: стоит ли нанимать соискателя, кардинально поменявшего сферу деятельности
Резкая смена трудовой деятельности не всегда связана с неуспехом на прежнем поприще. В период пандемии ей может способствовать сокращение штата. Предприниматели рассказали «Реальному времени», что лояльно относятся к соискателям, кардинально поменявшим сферу трудоустройства или профессию. Некоторые из них даже испытали такие перемены на себе.
С началом пандемии организатор праздников в небольшой компании попал под сокращение и решил сменить сферу деятельности. Он удаленно закончил курсы по созданию сайтов и теперь ищет работу веб-разработчика. Однако на собеседовании работодателей останавливает столь резкая смена профессии. Как бы вы поступили на их месте? И какой сферой деятельности вы бы занялись, если бы вам пришлось менять работу?
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Айрат Кавеев руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса «KMPG»
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У нас многоуровневая система оценки компетентности сотрудников. Сначала собеседование проводит сотрудник кадровой службы. Он оценивает общие характеристики, умение вести переговоры, работать в команде. Потом интервьюируют два сотрудника профильного направления. В данном случае это будут дизайнеры или веб-дизайнеры. И если при наличии вакансии соискатель подходит под компетенции, то, конечно, мы его возьмем.
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Дмитрий Арсентьев генеральный директор ООО «ОКБ «Авиарешения»
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На должность веб-разработчика такого соискателя я бы не взял. Нам нужны специалисты с опытом, иначе придется инвестировать в обучение человека. Мы смотрим, насколько соискатель будет полезен проекту, и тут важен опыт. Если говорить о себе, то я бы поискал работу в продажах. Там всегда есть набор специалистов и готовы рассматривать варианты даже без опыта.
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Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»
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Я бы взял на работу человека, резко поменявшего сферу интересов. Но при условии, что во время собеседования он убедит меня, что у него есть желание этим заниматься. И я должен увидеть в нем желание добиться результата. Сам я занялся бы производством товаров бытовой принадлежности: салфеток, масок, туалетной бумаги.
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Айрат Бадертдинов директор строительной компании «Талан — Набережные Челны»
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В апреле кардинально сменил сферу деятельности: ушел из пищевой области в строительство. Поэтому мне близок вопрос о смене деятельности. Я никогда ни на ком не ставлю крест. Единственное, отталкивает, когда человек часто меняет работу в схожей сфере. У сотрудников же из разных сфер более широкий кругозор, и новый взгляд может улучшить ситуацию в компании.
Раньше говорили, что менять работу надо каждые 5 лет. Сейчас скорость стала еще выше, и менять сферу надо каждые 3 года. К тому же наибольшую эффективность на работе ты показываешь первые 3 года. Поэтому надо придумывать новое, иначе все быстро меняется.
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Антон Куховаренко технический директор фирмы «Автодория»
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Все зависит от того, какая у меня позиция, и могу ли я позволить себе новичка в команде. Резкая смена направления меня бы не оттолкнула, к тому же указанные причины логичны и обоснованны. Но решение о найме я бы принимал в соответствии с компетенциями соискателя.
Я бы с удовольствием стал IT-специалистом другого направления и свою сферу деятельности на другую бы не сменил.
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Артур Уразманов генеральный директор сети медцентров «Звезда»
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Для нас основной критерий — профессиональный уровень соискателя. Если человек недавно сменил место работы, но профессионален и понимает, что делает, я бы его нанял. Для этого он не обязательно должен иметь сертификаты, достаточно повышения квалификации в своем направлении.
Если бы я менял сферу деятельности, то попробовал бы себя в найме персонала или занялся консультированием. Надо заниматься той областью, в которой ты можешь помочь людям.
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Рим Сафиуллин директор фирмы «Генезис групп»
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Я бы резкой смене деятельности не придал серьезного значения. Есть мнение, что одна из основных компетенций работника — резильентность — готовность человека отказываться от старых навыков и приобретать новые. Мне было бы интересно пообщаться с таким человеком, в наше время он может стать востребованным работником.
В нашей компании мы накопили определенные знания в области предпринимательства и консультировании, поэтому я бы занялся образовательными курсами. Возможно, наши компетенции пригодятся кому-то для быстрого старта компании или пересмотра текущего положения дел.
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Артур Баширов генеральный директор фирмы «Технократия»
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Я работу точно менять не хочу, слишком люблю свое дело. Ключевой вопрос — почему человек решил сменить сферу деятельности, что его на это мотивировало. Что если конъюнктура рынка поменяется: в какой-то профессии платить станут больше и человек снова поменяет сферу деятельности.
Я бы узнал мотивацию и спросил, как соискатель видит себя в новом направлении. Многие ивент-агентства перестроились. Кто-то стал проводить ивент-мероприятия онлайн, кто-то создал онлайн-школу на базе прежних клиентов. Если предприятие этого человека прогорело, а он был его владельцем, то у него должны быть предпринимательские способности. И, возможно, из него может получиться хороший руководитель отдела разработки. Но ключевой фактор все равно заключается в мотивации. Заниматься чем-то, потому что это тренд, — плохая мотивация.
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Рустем Гараев генеральный директор фирмы Bulgar Promo
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При приеме на работу учитываю больше не профессиональные навыки, а личностные качества. Отсутствие опыта меня бы не смутило. Есть друзья из сферы организации еvent-мероприятий, знаком с их сотрудниками. В этой области работают общительные, веселые, дружелюбные люди. И такой человек стал бы украшением коллектива. Единственное, ему было бы скучно заниматься сайтами. Здесь нужна усидчивость. Я бы порекомендовал попробовать себя проектным менеджером, работа которого связана с общением. Можно переориентироваться на продажи.
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