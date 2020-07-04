Опрос предпринимателей: стоит ли нанимать соискателя, кардинально поменявшего сферу деятельности

В апреле кардинально сменил сферу деятельности: ушел из пищевой области в строительство. Поэтому мне близок вопрос о смене деятельности. Я никогда ни на ком не ставлю крест. Единственное, отталкивает, когда человек часто меняет работу в схожей сфере. У сотрудников же из разных сфер более широкий кругозор, и новый взгляд может улучшить ситуацию в компании.

Раньше говорили, что менять работу надо каждые 5 лет. Сейчас скорость стала еще выше, и менять сферу надо каждые 3 года. К тому же наибольшую эффективность на работе ты показываешь первые 3 года. Поэтому надо придумывать новое, иначе все быстро меняется.