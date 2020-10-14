Уразманов Артур Ринардович

Общая информация

Родился 13 апреля 1971 года в Казани.

Образование

1996 г.— окончил Казанский государственный медицинский университет.

1999 г.— прошел ординатуру Казанской государственной медицинской академии.

2007 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по президентской программе подготовки управленческих кадров РФ (менеджмент).

доцент кафедры организации здравоохранения КГМУ

Трудовая деятельность

2000-2017 гг. — генеральный директор ООО «Аптеки 36,6».

С 2008 г. — генеральный директор ООО «ЗВЕЗДА».

В 2014 г.— генеральный директор ООО «Академия Здоровья и Красоты «Звезда».

Награды и звания

В 2008 году награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ «За заслуги в развитии системы здравоохранения Республики Татарстан». В 2013 году награжден благодарственным письмом мэра города Казани И. Метшина за восстановление объекта исторической застройки города. В 2016 году награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ «За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд».

Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан.





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