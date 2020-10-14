Уразманов Артур Ринардович
Общая информация
Родился 13 апреля 1971 года в Казани.
Образование
1996 г.— окончил Казанский государственный медицинский университет.
1999 г.— прошел ординатуру Казанской государственной медицинской академии.
2007 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по президентской программе подготовки управленческих кадров РФ (менеджмент).
доцент кафедры организации здравоохранения КГМУ
Трудовая деятельность
2000-2017 гг. — генеральный директор ООО «Аптеки 36,6».
С 2008 г. — генеральный директор ООО «ЗВЕЗДА».
В 2014 г.— генеральный директор ООО «Академия Здоровья и Красоты «Звезда».
Награды и звания
В 2008 году награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ «За заслуги в развитии системы здравоохранения Республики Татарстан». В 2013 году награжден благодарственным письмом мэра города Казани И. Метшина за восстановление объекта исторической застройки города. В 2016 году награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ «За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд».
Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Карла Маркса, 46
- Телефон: (843) 291-00-19
- Сайт: https://www.starclinic.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2020