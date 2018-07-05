ООО Корл

Общая информация

Медицинский центр «Корл» города Казани представляет собой крупнейшее поволжское медицинское учреждение. В основе работы клиники лежат методы лазерной и радиохирургии, высокотехнологичные хирургические манипуляции, сочетающиеся с эндоскопическими технологиями. Специалисты не только ведут практическую деятельность, но и научную работу, в рамках которой проводится внедрение инновационных технологий и методов лечения современной хирургии. В медицинском центре «Корл» располагается круглосуточный комфортабельный стационар, в котором пациенты могут пройти реабилитацию после хирургических манипуляций. Учреждение постоянно профессионально и технологические развивается, поэтому врачи имеют возможность оказывать пациентам услуги на уровне мировых и европейских стандартов качества.

Услуги

На базе медицинского центра «Корл» проводятся услуги в области гастроэнтерологии, лабораторных исследований, эндоскопии, УЗИ, травматологии, сурдологии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, неврологии, ЛОР, терапии, урологии, гинекологии, ЭКО, хирургии, артроскопии, анестезиологии. Предлагаются комплексное обследование: стандартный комплекс, стандарт 30+. Функционирует процедурный кабинет (стационарное лечение и амбулаторный прием).

В «Корл» базируется кафедра отоларингологии Казанской Государственной Медицинской Академии. Кафедра является одной из лучших и авторитетных кафедр в России, возглавляет ее Доктор медицинских наук, Профессор Владимир Николаевич Красножен.

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