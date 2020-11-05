Куховаренко Антон Олегович
Общая информация
Родился 22 сентября 1982 года.
Образование
2005 г. — окончил физический факультет Казанского государственного университета.
Трудовая деятельность
2003–2007 гг. — инженер-программист в ОАО «ICL КПО-ВС».
2007–2008 гг. — Senior Test Designer в «Аурига-Казань».
2008-2011 гг. — ведущий инженер в ООО «КИР».
С 2011 г. — технический директор ООО «Автодория».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, ул Петербургская, 52
- Телефон: (843) 202-37-02
- Email: info@avtodoria.ru
- Сайт: https://avtodoria.ru/
Дата последнего обновления: 05.11.2020