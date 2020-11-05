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Куховаренко Антон Олегович

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Куховаренко Антон Олегович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 22 сентября 1982 года.

Образование

2005 г. — окончил физический факультет Казанского государственного университета.

Трудовая деятельность

2003–2007 гг. — инженер-программист в ОАО «ICL КПО-ВС».
2007–2008 гг. — Senior Test Designer в «Аурига-Казань».
2008-2011 гг. — ведущий инженер в ООО «КИР».
С 2011 г. — технический директор ООО «Автодория».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420074, ул Петербургская, 52
  • Телефон: (843) 202-37-02
  • Email: info@avtodoria.ru
  • Сайт: https://avtodoria.ru/

Дата последнего обновления: 05.11.2020

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