ООО Звезда
Общая информация
Медицинский центр «Звезда» оборудован передовой лечебно-диагностической аппаратурой. На базе медицинского центра принимает дисбактериолог, ревматолог, кардиолог-аритмолог, нефролог, инфекционист, гирудотерапевт, невролог, травматолог-ортопед, паразитолог, педиатр, косметолог, кардиолог, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, хирург, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог, онколог-маммолог, терапевт, пульмонолог, дерматовенеролог, сосудистый хирург, проктолог, гинеколог, хирург, ЛОР, уролог, невролог, эндокринолог.
Проводятся лабораторные анализы: гормональные исследования, общеклинические исследования, онкомаркеры, биохимические исследования крови, гематология, биохимические исследования мочи, изосерология, гемостаз. Предлагается функциональная диагностика: холтеровское мониторирование ЭКГ, пробы с бронхолитиками.
Сегодня сеть насчитывает 5 медицинских центров.
Директор — Уразманов Артур Ринардович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46
- Телефон: (843) 291 00 00
- Email: nfo@starclinic.ru
- Сайт: www.starclinic.ru
Дата последнего обновления: 05.11.2018