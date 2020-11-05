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ООО Автодория

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Общая информация

Компания «Автодория» разрабатывает и внедряет интеллектуальную транспортную систему для обеспечения безопасности дорожного движения.

Организация создана в 2011 году.

Руководитель — Колотушкин Алексей Владимирович.

Технический директор — Куховаренко Антон Олегович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420074, ул Петербургская, 52
  • Телефон: (843) 202-37-02
  • Email: info@avtodoria.ru
  • Сайт: https://avtodoria.ru/

Дата последнего обновления: 05.11.2020

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