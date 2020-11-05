ООО Автодория
Общая информация
Компания «Автодория» разрабатывает и внедряет интеллектуальную транспортную систему для обеспечения безопасности дорожного движения.
Организация создана в 2011 году.
Руководитель — Колотушкин Алексей Владимирович.
Технический директор — Куховаренко Антон Олегович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, ул Петербургская, 52
- Телефон: (843) 202-37-02
- Email: info@avtodoria.ru
- Сайт: https://avtodoria.ru/
Дата последнего обновления: 05.11.2020