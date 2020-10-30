Гараев Рустем Ильдарович
Общая информация
Родился 23 сентября 1984 года в Казани.
Образование
2006 г. — окончил КГТУ-КАИ, специальность «Радиоэлектронные системы».
Трудовая деятельность
2003 г. — начал деятельность по разработке сайтов, основал компанию под названием «Веб Сайт».
Вскоре кроме разработки сайтов стали заниматься и их продвижением. Название проекта и составы учредителей менялись: «БРЭНД», «Межрегиональная компания «БРЭНД», “Colon, Hyphen & Right Bracket”, “BulgarPromo”.
Генеральный директор ООО «Булгар маркетинг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420100, ул Закиева, 3А
- Телефон: (843) 251 30 77
- Email: sales@bulgar-promo.ru
- Сайт: https://bulgar-promo.ru/
Дата последнего обновления: 30.10.2020