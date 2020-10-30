Список персон

Гараев Рустем Ильдарович

IT-компании

Общая информация

Родился 23 сентября 1984 года в Казани.

Образование

2006 г. — окончил КГТУ-КАИ, специальность «Радиоэлектронные системы».

Трудовая деятельность

2003 г. — начал деятельность по разработке сайтов, основал компанию под названием «Веб Сайт».

Вскоре кроме разработки сайтов стали заниматься и их продвижением. Название проекта и составы учредителей менялись: «БРЭНД», «Межрегиональная компания «БРЭНД», “Colon, Hyphen & Right Bracket”, “BulgarPromo”.

Генеральный директор ООО «Булгар маркетинг».


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420100, ул Закиева, 3А
  • Телефон: (843) 251 30 77
  • Email: sales@bulgar-promo.ru
  • Сайт: https://bulgar-promo.ru/

Дата последнего обновления: 30.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам