Роспотребнадзор: у детей, отравившихся в Казани, выявили норовирус

У шестерых детей, которые отравились в казанском отеле «Кристалл» и обратились в инфекционную больницу, выявили норовирус. Медицинское наблюдение за ними продолжается.

В результате нарушения требований санитарного законодательства составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана гостиницы «Кристалл». Причина заболевания детей будет установлена после получения результатов всех лабораторных исследований и экспертиз, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Ранее в Следственном комитете Татарстана выдвинули версию, что дети могли отравиться едой из ресторана отеля «Кристалл». Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет — постояльцы отеля «Кристалл» — обратились к врачам с признаками отравления. В больницу обратились шесть детей, троих госпитализировали и вскоре выписали.