Следком нашел просроченные окорочка в ресторане казанской гостиницы, где отравились дети

На ресторане казанской гостиницы «Кристалл» в ходе расследования массового отравления детей обнаружены просроченные продукты, сообщают источники «Реального времени».



Так, при обследовании точки общепита найдены грудки бройлеров «Акашево», упакованные еще 10 августа, и карпаччо из мяса кур от 12 сентября. Срок годности грудок истек в начале сентября, карпаччо — две недели назад.

На месте работают сотрудники Следкома, МВД, Роспотребнадзора.

При осмотре пищеблока, склада и морозильных камер проверяющие обнаружили салаты без маркировки и даты выработки, фарш с истекшим сроком годности, негодные к употреблению картофель и морковь.



Напомним, накануне с признаками отравления в больницы обратились более 30 юных постояльцев гостиницы — участники детского российского футбольного турнира. Шестеро из них госпитализированы.

Сегодня Следком по РТ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Прокуратура начала свою проверку.