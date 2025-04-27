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В Зеленодольске отремонтируют пляж «Комсомолец»

19:51, 27.04.2025

Стоимость работ составит 7 млн рублей

В Зеленодольске отремонтируют пляж «Комсомолец»
Фото: Ринат Назметдинов

В Зеленодольске за 7 млн рублей отремонтируют пляж «Комсомолец». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В рамках ремонта планируется обновить конструкции пляжа: пол, стены, лестницу и поручни. Также подрядчик обязуется освежить окраску объектов и обшивку.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Работы завершат к 30 июня 2025 года.

В 2020—2024 годах в районах Татарстана открыли 29 новых пляжей. Они появились в 10 муниципалитетах: в Зеленодольском, Лаишевском, Спасском, Сабинском, Мамадышском, Камско-Устьинском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Муслюмовском районах, а также в Набережных Челнах.

Елизавета Пуншева

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