В Зеленодольске отремонтируют пляж «Комсомолец»
Стоимость работ составит 7 млн рублей
В Зеленодольске за 7 млн рублей отремонтируют пляж «Комсомолец». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В рамках ремонта планируется обновить конструкции пляжа: пол, стены, лестницу и поручни. Также подрядчик обязуется освежить окраску объектов и обшивку.
Работы завершат к 30 июня 2025 года.
В 2020—2024 годах в районах Татарстана открыли 29 новых пляжей. Они появились в 10 муниципалитетах: в Зеленодольском, Лаишевском, Спасском, Сабинском, Мамадышском, Камско-Устьинском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Муслюмовском районах, а также в Набережных Челнах.
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