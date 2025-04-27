В мае в России вступят в силу новые законы, направленные на усиление контроля за деятельностью иноагентов
В мае в России вступают в силу новые законы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов, противодействие мошенничеству и защиту персональных данных граждан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Расширяются основания для признания иностранным агентом, теперь к ним будут относить лиц, помогающих иностранным госорганам в деятельности против безопасности России, и вовлекающих граждан в сбор сведений в военно-технической сфере.
- Кредитные организации будут обязаны разрабатывать меры для предотвращения заключения договоров займа без согласия клиента, а штрафы за утечку личной информации граждан кратно вырастут, вплоть до оборотных штрафов для компаний, допустивших повторное нарушение.
- Скрывшиеся за рубежом, не смогут избежать правосудия: судебное разбирательство будет проводиться без их участия по 20 уголовным статьям (закон вступил в силу 21 апреля).
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