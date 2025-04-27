Гидрометцентр предупреждает о холодной погоде по всей России в начале мая

Фото: Динар Фатыхов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении холодной погоды на всей территории России в начале мая, в том числе в Приволжском федеральном округе, где днем ожидается не более 10-15 градусов тепла, сообщили РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В европейской части России, включая Москву, прогнозируются облачная погода, кратковременные дожди и температура около 10 градусов тепла днем, а также заморозки ночью.

Температура на юге европейской части страны и на Дальнем Востоке также будет ниже нормы, а в Сибири ожидается резкое похолодание на 8-10 градусов. Вчера вечером на Казань обрушился снегопад, и Гидрометцентр РТ предупреждает о гололедице и заморозках.

Анастасия Фартыгина