Гидрометцентр предупреждает о холодной погоде по всей России в начале мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении холодной погоды на всей территории России в начале мая, в том числе в Приволжском федеральном округе, где днем ожидается не более 10-15 градусов тепла, сообщили РИА «Новости».
В европейской части России, включая Москву, прогнозируются облачная погода, кратковременные дожди и температура около 10 градусов тепла днем, а также заморозки ночью.
Температура на юге европейской части страны и на Дальнем Востоке также будет ниже нормы, а в Сибири ожидается резкое похолодание на 8-10 градусов. Вчера вечером на Казань обрушился снегопад, и Гидрометцентр РТ предупреждает о гололедице и заморозках.
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