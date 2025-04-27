Рустам Минниханов посетил индустриальный парк в Навои

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов прибыл в Навои, где вместе с хокимом Навоийской области осмотрел площадки индустриального парка на территории специальной экономической зоны «Навои». Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На данный момент на объекте активно идут строительные работы. Рабочие монтируют сэндвич-панели, укладывают наружные сети и возводят второй контрольно-пропускной пункт.

Также Минниханов встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, чтобы обсудить строительство Специального промышленного парка. Минниханов подчеркнул, что проект находится под личным контролем президента Узбекистана и премьер-министра.



Анастасия Фартыгина