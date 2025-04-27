Новости общества

16:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов посетил индустриальный парк в Навои

12:55, 27.04.2025
Рустам Минниханов посетил индустриальный парк в Навои
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов прибыл в Навои, где вместе с хокимом Навоийской области осмотрел площадки индустриального парка на территории специальной экономической зоны «Навои». Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На данный момент на объекте активно идут строительные работы. Рабочие монтируют сэндвич-панели, укладывают наружные сети и возводят второй контрольно-пропускной пункт.

Также Минниханов встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым, чтобы обсудить строительство Специального промышленного парка. Минниханов подчеркнул, что проект находится под личным контролем президента Узбекистана и премьер-министра.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВластьПромышленность Татарстан

Новости партнеров

Читайте также