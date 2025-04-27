Минниханов посетил Бухарский промышленный парк: подписаны новые инвестсоглашения

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на площадках Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности» в Узбекистане. Этот проект реализуется по поручению Президента Узбекистана и уже завершено строительство производственных корпусов.

Во время визита Минниханову рассказали о работе по привлечению инвесторов. Администрация комплекса активно организует презентации в разных странах, чтобы заинтересовать потенциальных партнеров.

В ходе мероприятия было подписано несколько соглашений о намерении реализовать инвестиционные проекты. Среди них — производство алюминиевого порошка и автофильтров.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой в Узбекистане, где примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.

Анастасия Фартыгина