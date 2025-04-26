Рустам Минниханов поздравил лауреатов Государственной премии имени Габдуллы Тукая

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню родного языка и 139-й годовщине со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая. В мероприятии также участвовал Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Церемония прошла в новом здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Минниханов отметил значимость этого пространства для татарского народа и всей республики, подчеркнув необходимость наполнить его творческой жизнью и приумножать национальное богатство.

Раис республики вручил Государственные премии имени Габдуллы Тукая лауреатам 2024 года. Награды получили:

Драматург Мансур Гилязов — за сборник пьес «Словарь любви»

Поэт Раниф Шарипов — за книги «Җомга» («Пятница») и «Бөртек-бөртек яктылык» («Крупицы света»)

Фотограф Рифхат Якупов — за развитие фотоискусства, вклад в сохранение культурного наследия татарского народа и фотоальбом «Сабантуй»

Авторский коллектив в составе Айрата Кашаева, Александра Полубенцева, Ильнура Гайфуллина — за постановку балета «Иакинф».

Ранее Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю празднования этой памятной даты.

Рената Валеева