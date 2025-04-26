На проведение трех научных форумов в Татарстане выделили 8,6 млн рублей

Заказчиком выступает Академия наук республики

Фото: Ринат Назметдинов

На проведение трех научных форумов в Татарстане направят 8,6 млн рублей. Заказчиком выступает Академия наук республики.

Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, речь идет о:

VIII Международном золотоордынском форуме;

Международном научно-практическом форуме «Просветительство и межкультурный диалог: наследие Каюма Насыри в контексте современных исследований»;

Международной научной конференции «Мансур Хасанович Хасанов: государственный деятель, ученый и организатор науки».

Золотоордынский форум пройдет с 9 по 11 июня на площадках Академии наук Татарстана, Института истории им. Марджани и Болгарской исламской академии. На мероприятии ожидаются гости, которые прибудут из Турции, Китая, Канады, Марокко, Германии, Беларуси, Армении, Ирана, Египта, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, а также из разных городов России. Подрядчик обязан обеспечить для приглашенных авиаперелет экономклассом либо проезд железнодорожным или автомобильным транспортом.



Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Участники форума будут жить в гостинице категории не ниже четырех звезд, расположенной в пешеходной доступности от Института истории им. Марджани. Дополнительно для них организуют культурную программу, в которую входят выступления вокалистов-соло, ансамбля татарской фольклорной музыки и вокального коллектива.

Форум, посвященный наследию татарского просветителя Каюма Насыри, состоится с 18 по 20 июня. Мероприятие пройдет в Академии наук Татарстана. Участники прибудут из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, а также разных городов России. Помимо транспорта, им обеспечат проживание в гостинице категории не ниже трех звезд, расположенной в Вахитовском районе Казани.

Научная конференция «Мансур Хасанович Хасанов: государственный деятель, ученый и организатор науки» будет посвящена 95-летию со дня рождения основателя и первого президента Академии наук Татарстана. Она пройдет 24—28 июня. Ожидаются гости из Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и нескольких регионов нашей страны. Они будут жить в гостинице категории не ниже трех звезд, находящейся в радиусе не более 3 км от главного здания Академии наук республики. Для участников организуют культурную программу и экскурсию по достопримечательностям Казани. На всех трех научных мероприятиях гостей обеспечат питанием.

Напомним, в марте в столице Татарстана прошла Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». По итогам первого дня работы была принята Казанская резолюция — документ, который знаменует согласие между 12 государствами в деле сохранения ирбиса и их готовность к международному сотрудничеству.

Галия Гарифуллина