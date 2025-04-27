Исследование: на работе жители Татарстана чаще всего конфликтуют с руководством

Чаще всего сталкиваются с этим работники таких сфер, как медицина и фармацевтика

Фото: Максим Платонов

Большая часть жителей Татарстана — 75% — не сталкиваются с конфликтами на рабочем месте. Те, у кого разногласия все-таки возникают, чаще всего говорили о спорах с начальством — 16%. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru.

Реже татарстанцы конфликтуют с коллегами — 11%. Чаще всего сталкиваются с разногласиями с руководством работники таких сфер, как медицина и фармацевтика, — 35%. Споры с другими сотрудниками возникают у татарстанцев, которые занимаются закупками и управлением персоналом — по 26%.

Считают свой коллектив дружным 58% участников исследования. Реже обстановку на работе называли нейтральной (23%), напряженной (12%) или враждебной (5%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Половина опрошенных — 53% — заявили, что в их коллективе отсутствуют негативные явления. На сплетни жаловался каждый четвертый — 25%. Также татарстанцы замечали высокомерное отношение к новичкам или подчиненным (23%), насмешки и оскорбления (18%), интриги (11%).

Чаще остальных со сплетнями сталкиваются юристы (50%) и работники сектора закупок (43%). Высокомерие к новичкам характерно для работников сферы науки и образования (42%) и опять же среди специалистов по закупкам (40%). Об интригах в коллективе говорили юристы (41%) и представители среднего и высшего менеджмента (35%).

Напомним, больше половины казанцев — 58% — не имеют претензий к своему работодателю. Они оценили свой уровень удовлетворенности на 8—10 баллов из 10 .В среднем респонденты оценивают компании, в которых трудоустроены, на 7,4 балла.



Галия Гарифуллина