Минниханов поручил усилить контроль за безопасностью в майские праздники

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании поручил организовать тематические мероприятия и обеспечить широкое информационное освещение предстоящего праздника Весны и Труда, отметив, что 1 мая всегда было символом единства трудящихся.

Вместе с тем, он напомнил о действующем в республике особом пожароопасном режиме, который продлен до 11 мая, и призвал сотрудников МЧС, пожарной охраны и органов внутренних дел усилить профилактическую работу в этом направлении.

Особую обеспокоенность раиса республики вызвал существенный рост аварийности с участием квадроциклов и мотоциклов, в том числе со смертельным исходом. На этой неделе зарегистрировано 12 смертельных случаев, включая ДТП с четырьмя погибшими. Минниханов подчеркнул, что зачастую причинами аварий становятся отсутствие должного контроля со стороны родителей и владельцев техники, а также передача управления транспортными средствами детям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он поручил ГАИ усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации СИМ, особенно вблизи школ и дворов, проводить профилактические рейды и создавать условия для безопасного катания, а также запустить масштабную информационную кампанию о правилах безопасности для детей и родителей.

Рената Валеева