Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре и грозах в ближайшие дни

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.

По прогнозам синоптиков, вечером 26 апреля, ночью и днем 27 апреля местами по республике ожидается сильный ветер с порывами до 15—18 м/с (в Казани до 15 м/с). Кроме того, вечером 26 апреля и ночью 27 апреля в отдельных районах возможны грозы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Жителям и гостям Татарстана рекомендуется соблюдать осторожность, избегать нахождения вблизи линий электропередач, ветхих деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.

Рената Валеева