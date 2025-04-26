Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре и грозах в ближайшие дни
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.
По прогнозам синоптиков, вечером 26 апреля, ночью и днем 27 апреля местами по республике ожидается сильный ветер с порывами до 15—18 м/с (в Казани до 15 м/с). Кроме того, вечером 26 апреля и ночью 27 апреля в отдельных районах возможны грозы.
Жителям и гостям Татарстана рекомендуется соблюдать осторожность, избегать нахождения вблизи линий электропередач, ветхих деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.
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