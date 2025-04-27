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Минниханов: «Повестка нашего взаимодействия с Узбекистаном традиционно насыщенна»

15:00, 27.04.2025
Минниханов: «Повестка нашего взаимодействия с Узбекистаном традиционно насыщенна»
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По итогам недавнего визита в Узбекистан состоялось совещание с руководством области, на котором Рустам Минниханов подчеркнул важность соблюдения сроков реализации совместных проектов. Он напомнил, что за ходом проекта предстоит отчитываться лично президенту. Об этом сообщили в пресс-службе раиса региона.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Повестка нашего взаимодействия с Узбекистаном традиционно насыщенна. Уже запущены с участием республики и успешно работают технопарки «Чирчик» и «Джизак», — уточнил Минниханов. Он добавил, что сейчас особое внимание уделяется промпарку в Навоийской области.

Проект основан на опыте Камского индустриального парка «Мастер» в Татарстане. Однако ключевым вопросом остается поиск инвесторов для этой площадки.

Напомним, что Рустам Минниханов прибыл в Навои, где вместе с хокимом Навоийской области осмотрел площадки индустриального парка на территории специальной экономической зоны «Навои».

Анастасия Фартыгина

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