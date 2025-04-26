ФСБ задержала агента, заминировавшего машину, в которой погиб Москалик

Фото: Михаил Захаров

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб Игната Кузина, который заминировал автомобиль, после подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом пишет РИА «Новости».

По сообщению ЦОС ФСБ РФ, Игнат Кузин, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине, установил самодельное взрывное устройство в автомобиль «Фольксваген Гольф» в Балашихе Московской области. Генерал-лейтенант Москалик, родившийся в 1966 году, погиб в результате подрыва машины.

Кузин приобрел автомобиль и установил в него взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области. 25 апреля 2025 года при выходе военнослужащего Минобороны России из подъезда взрывное устройство было дистанционно приведено в действие с территории Украины.

Задержанный доставлен сотрудниками ФСБ России в Следственный комитет Российской Федерации для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.