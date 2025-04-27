В Татарстане ожидаются сильный ветер и гололедица

Фото: Инна Серова

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о неблагоприятных погодных условиях с 22:00 27 апреля до 18:00 28 апреля.

Инна Серова / realnoevremya.ru

В республике, включая Казань, ожидаются следующие явления: ночью и утром 28 апреля на дорогах может образоваться гололедица, а также сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Гражданам рекомендуется быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Анастасия Фартыгина