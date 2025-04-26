Около 400 тысяч человек пришли проститься с папой римским Франциском

Фото: Динар Фатыхов

В субботу около 400 тыс. человек приняли участие в церемонии прощания с папой римским Франциском. Об этом сообщил руководитель службы гражданской обороны Италии Фабио Чичилиано. Он отметил, что благодаря предпринятым усилиям день прошел в спокойной и торжественной обстановке, без происшествий.

Ранее Ватикан сообщал о более чем 250 тысячах участников похорон. Основная часть церемонии прошла в Ватикане, затем гроб с телом понтифика перевезли по улицам Рима к церкви Санта-Мария-Маджоре, где его предали земле.

На площади Святого Петра в Ватикане присутствовали многочисленные гости, включая мировых лидеров. В церковь Санта-Мария-Маджоре были приглашены только некоторые кардиналы и близкие друзья Франциска. Многие жители Рима и туристы выстроились вдоль пути следования кортежа с гробом папы римского.

Итальянские власти ввели повышенные меры безопасности в Риме во время похорон.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.

Рената Валеева